Al menos cinco asesinados en un tiroteo terrorista en Jerusalén

( 08/09/2025 / JNS )

Cuatro personas fueron asesinadas y más de una docena resultaron heridas en un tiroteo terrorista en el barrio de Ramot, en el norte de Jerusalén, el lunes por la mañana.

El grupo de respuesta médica de emergencia Magen David Adom confirmó que recibió informes sobre «aproximadamente 15 personas heridas, probablemente de un tiroteo en el Ramot Junction en la calle Yigael Yadin en Jerusalén.»

Los médicos estaban trabajando para «trasladar a cinco heridos graves con heridas de bala a hospitales en Jerusalén», dijo. «Varias víctimas adicionales con diversos grados de lesión están siendo tratadas en el lugar de los hechos».

Dos terroristas habrían sido neutralizados en el lugar de los hechos por un soldado de las FDI

Al parecer, un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel neutralizó a dos terroristas en el lugar de los hechos. Su estado no estaba claro de inmediato.

Nadav Taib, paramédico de Magen David Adom, dijo en un comunicado compartido por la organización que «llegó al lugar con grandes fuerzas inmediatamente después de recibir el informe de personas heridas por disparos».

«Vimos a personas tendidas en la carretera, inconscientes, en el lado de la carretera y la acera cerca de una parada de autobús. Había destrucción generalizada en la escena, cristales rotos en el suelo y conmoción», declaró.

Magen David Adom «proporcionó tratamiento médico a los heridos y ccontinúa tratándolos y evacuándolos a hospitales«, dijo el paramédico.

Las FDI ordenaron el cierre de los controles de seguridad entre Jerusalén y Judea y Samaria

El portavoz de la Policía de Israel Aryeh Doron dijo a los medios locales que el incidente seguía en curso unos 30 minutos después del informe inicial. Las fuerzas de seguridad estaban investigando un objeto sospechoso en el lugar de los hechos, según Ynet.

El medio de comunicación informó de que las FDI ordenaron el cierre de los puestos de control de seguridad entre Jerusalén y Judea y Samaria a la espera de una evaluación de la situación en su sede del Mando Central.

