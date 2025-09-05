El director de la agencia de la ONU para los palestinos afirma que las donaciones árabes han descendido un 90% desde el año pasado

( 05/09/2025 / JNS )

Las contribuciones de los países árabes a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) han descendido un 90% en 2025 respecto a 2024, según Philippe Lazzairini, comisionado general del organismo.

«Este año, las contribuciones financieras de la región ascienden a solo el 3% de todas las contribuciones recibidas por la agencia», dijo Lazzairini en una reunión del Consejo de la Liga de Estados Árabes este jueves en El Cairo, Egipto.

En 2018, los donantes árabes aportaron alrededor del 25% de la financiación de la agencia de la ONU.

«Estoy convencido de que este no es el mensaje que la región quiere transmitir» a quienes el organismo mundial considera refugiados, expresó Lazzarini. «Las palabras de solidaridad deben traducirse en una financiación equivalente para marcar una diferencia tangible», agregó.

Lazzarini lleva años diciendo que hay déficit de financiación. La UNRWA considera refugiados a perpetuidad a los palestinos que huyeron o fueron obligados a abandonar sus hogares durante las guerras iniciadas por los árabes en 1948 y 1967 y a sus descendientes.

A principios de este año, António Guterres, secretario general de la ONU, solicitó una evaluación estratégica del mandato de la UNRWA.

Una investigación interna de la ONU determinó que era «probable o muy probable» que al menos nueve miembros del personal de la UNRWA participaran en los ataques del 7 de Octubre.

Israel dice que las cifras son mayores y que los lazos entre Hamás y la UNRWA son mucho más profundos.

Washington suspendió la financiación de la UNRWA durante la investigación y aún no la ha restablecido, en medio de la aprobación bipartidista del Congreso para mantener el congelamiento.

Un grupo de ayuda a Gaza halla vivo a un niño que un excontratista dijo que murió en un ataque de fuerzas israelíes

Un niño gazatí que Tony Aguilar, antiguo contratista de UG Solutions, afirmó que había sido asesinado por tropas israelíes, ha sido encontrado sano y salvo, según la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), financiada por el Gobierno de Estados Unidos. Aguilar declaró que soldados israelíes mataron a un niño, al que identificó como «Amir», en un «muro de balas» el 28 de mayo en un lugar de distribución de la fundación. The Daily Wire informó el jueves que el niño -cuyo nombre es Abdul Rahim Muhammad Hamden, y que se hace llamar Aboud- se encuentra bien. El medio publicó imágenes de video del niño, que se encuentra «en un lugar seguro y no revelado después de que un contratista estadounidense difundiera una falsa historia sobre su muerte». «Tras entrevistas con miembros de la familia y semanas de trabajo detectivesco, el niño, que en realidad responde al nombre de Abood, fue encontrado viviendo con su madre biológica después de que abandonara abruptamente la casa de su madrastra en julio», según The Daily Wire. «La identidad del niño fue confirmada a través de la biometría, y permaneció en posesión de la camiseta que llevaba en el video viral de Aguilar», agregó.

