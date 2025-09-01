Una encuesta revela que el 60% de la Generación Z estadounidense apoya a Hamás

Una encuesta reciente reveló que el 60% de la Generación Z en Estados Unidos favorece al grupo terrorista Hamás sobre Israel. De los grupos de edad encuestados, el de 18 a 24 años fue el único que eligió a Hamás.
Sin embargo, el apoyo a Israel disminuyó a medida que los encuestados eran más jóvenes, desde el 89% de apoyo al Estado judío entre los mayores de 65 años hasta el 70% de apoyo entre los jóvenes de 35 a 44 años.
Luego se produjo el cambio entre la Generación Z, que pasó a apoyar mayoritariamente a Hamás.
La encuesta, realizada en línea por la Universidad de Harvard y la Harris Research Foundation los días 20 y 21 de agosto entre 2.025 votantes registrados, tenía un margen de error de ±2,2 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%. Esta encuesta sigue a otra realizada en marzo, según la cual el 48% de los jóvenes de 18 a 24 años apoyaban a Hamás frente al Estado judío.
Una mayoría de todos los grupos de edad (78%) apoyó la postura de que Hamás debe liberar a todos los rehenes restantes sin condiciones o afrontar graves consecuencias. Pero el número de los que se oponían a esa postura aumentaba a medida que disminuía la edad.
A la pregunta de si Israel debería llegar a un acuerdo con Hamás para recuperar a todos los rehenes dejando al grupo terrorista en el poder, o sólo llegar a un acuerdo si Hamás se va de Gaza, la mayoría (58%) apoyó sólo llegar a un acuerdo si la organización islamista abandona el control de la Franja.
Una vez más, el número de los que apoyan un acuerdo solo si Hamás sale de Gaza disminuye a medida que los encuestados son más jóvenes, con un 59% de la Generación Z que dice hacer un trato incluso si el grupo terrorista permanece.
Según la encuesta, los demócratas y republicanos siguen apoyando a Israel frente a Hamás. El 82% de los votantes del Partido Republicano apoyó al Estado judío frente al 18% del grupo terrorista. Entre los demócratas, el 67% respaldó a Israel y el 33% a Hamás.
