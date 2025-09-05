Hamás difunde un video de los rehenes Guy Gilboa-Dalal y Alon Ohel tras 700 días de guerra

( 05/09/2025 / JNS )

Mientras los rehenes que quedan en Gaza cumplían este viernes 700 días de cautiverio, la organización terrorista Hamás publicó un vídeo de propaganda en el que se ve a los rehenes Guy Gilboa-Dalal, de 24 años, y Alon Ohel, de 22, en un vehículo en la Ciudad de Gaza.

Al parecer, la publicación del video tenía como objetivo influir en la opinión pública israelí mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) intensifican su operación en la Ciudad de Gaza.

El Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos afirmó inicialmente el viernes que la familia del segundo rehén pidió que no se le identificara, y añadió que las familias tampoco habían dado su consentimiento para que el video se hiciera público.

La familia de Ohel confirmó poco después que él era el segundo cautivo que aparecía en el video, pero pidió que no se publicaran las imágenes.

Poco después, la familia de Gilboa-Dalal hizo público un fragmento de 28 segundos del video en el que no aparecía Ohel. En él, Gilboa-Dalal dice que la fecha es el 28 de agosto de 2025.

«Todo lo que queremos es que esto termine. Queremos volver con nuestras familias. Por favor, llévenos de vuelta«, dice en el video.

En las imágenes, aparece Gilboa-Dalal siendo conducido en un coche y reuniéndose con Ohel cerca de la sede de la Cruz Roja en la Ciudad de Gaza, afirmando que no puede creer que siga vivo tras 22 meses de cautiverio y diciéndole a Ohel: «No puedo creer que te esté viendo».

Gilboa-Dalal, de Alfei Menashe, en Samaria Occidental, fue visto por última vez en un video publicado por Hamás durante un alto el fuego en febrero, cuando el grupo terrorista le obligó a él y a otro cautivo, Evyatar David, a presenciar la liberación de otros rehenes.

Los detalles sobre el estado físico y mental de Ohel surgieron hace algún tiempo de los excautivos de Hamás Eli Sharabi, Or Levy y Eliya Cohen, que estuvieron retenidos con él y forman parte de un grupo de 25 rehenes y ocho fallecidos liberados durante la primera fase del alto el fuego del 19 de enero. Revelaron que Ohel, de 24 años y natural de Lavon, en la Alta Galilea, había resultado herido por metralla y no podía ver por el ojo derecho.

Mientras tanto, en respuesta a los informes de los oficiales de las FDI en la Unidad de Coordinación para los Rehenes y Desaparecidos indicando que la actual operación en la Ciudad de Gaza aumentará los riesgos para los rehenes vivos, la sede del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos emitió una declaración manifestando que estaba «profundamente preocupada hasta lo más profundo de nuestro ser».

«Esta operación pone a nuestros seres queridos en peligro inmediato y directo mientras languidecen en las profundidades de los túneles de Hamás durante 700 días», afirmó.

Exigió negociaciones inmediatas basadas en la propuesta del enviado de Estados Unidos Steve Witkoff para un acuerdo global que devuelva a casa a los 48 rehenes, vivos y muertos.

«Hay un acuerdo sobre la mesa. Esto es lo que traerá de vuelta al último rehén. Esto es lo que pondrá fin a la guerra», expresó el foro.

Un grupo de ayuda a Gaza halla vivo a un niño que un excontratista dijo que murió en un ataque de fuerzas israelíes

Un niño gazatí que Tony Aguilar, antiguo contratista de UG Solutions, afirmó que había sido asesinado por tropas israelíes, ha sido encontrado sano y salvo, según la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), financiada por el Gobierno de Estados Unidos. Aguilar declaró que soldados israelíes mataron a un niño, al que identificó como «Amir», en un «muro de balas» el 28 de mayo en un lugar de distribución de la fundación. The Daily Wire informó el jueves que el niño -cuyo nombre es Abdul Rahim Muhammad Hamden, y que se hace llamar Aboud- se encuentra bien. El medio publicó imágenes de video del niño, que se encuentra «en un lugar seguro y no revelado después de que un contratista estadounidense difundiera una falsa historia sobre su muerte». «Tras entrevistas con miembros de la familia y semanas de trabajo detectivesco, el niño, que en realidad responde al nombre de Abood, fue encontrado viviendo con su madre biológica después de que abandonara abruptamente la casa de su madrastra en julio», según The Daily Wire. «La identidad del niño fue confirmada a través de la biometría, y permaneció en posesión de la camiseta que llevaba en el video viral de Aguilar», agregó.

