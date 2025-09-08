Líderes judíos de EEUU rechazan reunirse con Macron en Nueva York

Emmanuel Macron intentó organizar una reunión con líderes judíos estadounidenses al margen de la Asamblea General de la ONU a finales de este mes en Nueva York, pero los únicos momentos disponibles para el presidente francés eran durante Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío).
No tendrá lugar por esa razón, aunque los líderes no se habrían reunido con Macron de todos modos, dijo a JNS una fuente invitada a la reunión.
«Creo que las organizaciones, en su mayoría, no habrían participado», declaró la fuente. «El tipo tiene un 15% de popularidad en Francia. No es nuestro trabajo ayudarle«, agregó.
Macron ha dicho que Francia reconocerá un Estado palestino este mes. La fuente, que dijo a JNS que AIPAC, la Liga Antidifamación y el Comité Judío Estadounidense habrían estado probablemente entre los invitados a reunirse con el presidente francés, afirmó que los líderes judíos se habrían opuesto a la reunión por razones más amplias que la opción de París de reconocer un Estado palestino y el aumento del odio a los judíos en Francia.
Es más «el clima» que permitiría al presidente decir: «‘Miren, los judíos estadounidenses se reunieron conmigo’, independientemente del contenido», sostuvo la fuente.
JNS solicitó comentarios de la embajada francesa en Washington y de la oficina de Macron.
Si los líderes judíos estadounidenses se hubieran reunido con Macron, habrían adoptado una línea dura con el presidente francés, incluyendo sus «declaraciones sobre Israel, la falta de respuesta al antisemitismo«, su decisión de reconocer un Estado palestino y tratar de convencer a otros de que lo hagan, según la fuente.
La fuente también dijo a JNS que hubo suficiente presión como para que los líderes judíos hubieran decidido rechazar una reunión si la celebración judía no hubiera sido un factor.
«Dios nos salva cada vez», dijo la fuente, en relación con el calendario judío, anticipándose a los líderes.
