Líderes judíos de EEUU rechazan reunirse con Macron en Nueva York

( 08/09/2025 / JNS )

Emmanuel Macron intentó organizar una reunión con líderes judíos estadounidenses al margen de la Asamblea General de la ONU a finales de este mes en Nueva York, pero los únicos momentos disponibles para el presidente francés eran durante Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío).

No tendrá lugar por esa razón, aunque los líderes no se habrían reunido con Macron de todos modos, dijo a JNS una fuente invitada a la reunión.

«Creo que las organizaciones, en su mayoría, no habrían participado», declaró la fuente. «El tipo tiene un 15% de popularidad en Francia. No es nuestro trabajo ayudarle«, agregó.

Macron ha dicho que Francia reconocerá un Estado palestino este mes. La fuente, que dijo a JNS que AIPAC, la Liga Antidifamación y el Comité Judío Estadounidense habrían estado probablemente entre los invitados a reunirse con el presidente francés, afirmó que los líderes judíos se habrían opuesto a la reunión por razones más amplias que la opción de París de reconocer un Estado palestino y el aumento del odio a los judíos en Francia.

Es más «el clima» que permitiría al presidente decir: «‘Miren, los judíos estadounidenses se reunieron conmigo’, independientemente del contenido», sostuvo la fuente.

JNS solicitó comentarios de la embajada francesa en Washington y de la oficina de Macron.

Si los líderes judíos estadounidenses se hubieran reunido con Macron, habrían adoptado una línea dura con el presidente francés, incluyendo sus «declaraciones sobre Israel, la falta de respuesta al antisemitismo«, su decisión de reconocer un Estado palestino y tratar de convencer a otros de que lo hagan, según la fuente.

La fuente también dijo a JNS que hubo suficiente presión como para que los líderes judíos hubieran decidido rechazar una reunión si la celebración judía no hubiera sido un factor.

«Dios nos salva cada vez», dijo la fuente, en relación con el calendario judío, anticipándose a los líderes.

Israel libra una «guerra feroz» contra el terrorismo, dice Netanyahu tras el atentado de Jerusalén

Israel libra una «feroz guerra contra el terrorismo en varios frentes», declaró este lunes el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante una visita al lugar de un atentado terrorista en Jerusalén que se cobró la vida de seis personas a primera hora del día. «Quiero transmitir el pésame a las familias de las víctimas y a los heridos», dijo Netanyahu. Seis personas fueron asesinadas y una docena más resultaron heridas en un ataque a tiros en el barrio de Ramot, en el norte de Jerusalén, el lunes por la mañana. «Cuando digo que estamos en una guerra intensa en varios frentes, naturalmente tenemos éxitos tremendos contra regímenes y organizaciones terroristas. Pero la guerra continúa, también en la Franja de Gaza, donde destruiremos a Hamás como hemos prometido y liberaremos a nuestros rehenes -a todos nuestros rehenes- y desgraciadamente también aquí, en Jerusalén», agregó Netanyahu. «En Judea y Samaria (Ribera Occidental), actuamos con una fuerza muy grande. El Shin Bet, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y también la Policía de Israel desbarataron cientos de ataques terroristas este año, pero no esta mañana, lamentablemente», manifestó el primer ministro.

