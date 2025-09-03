Un ministro israelí comparte un informe sobre los presuntos vínculos terroristas de «supuestos» periodistas palestinos

( 03/09/2025 / JNS )

En el trasfondo de las acusaciones de que Israel está atacando a propósito a periodistas en Gaza, el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, compartió este miércoles un informe que documenta muchos de los supuestos vínculos terroristas de los periodistas.

«Hemos analizado a fondo quiénes eran realmente los supuestos ‘periodistas’ asesinados en Gaza. Los resultados a continuación», escribió Chikli en la red social X. Incluyó un enlace a Media Watch, un sitio web que afirma descubrir lazos ocultos entre periodistas y corporaciones, terroristas y grupos políticos «para que el público pueda ver quién es realmente independiente y quién sirve a una agenda».

El sitio, cuyo dominio se registró por primera vez en agosto pasado y cuya propiedad no está clara, enumera a 48 periodistas que, según afirma, estaban directamente afiliados a un grupo terrorista o tenían alguna conexión con uno.

Según el sitio, la investigación se llevó a cabo tras la publicación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) de una lista de periodistas palestinos que murieron en la guerra.

Media Watch investigó los antecedentes de los periodistas utilizando sus perfiles de Facebook y realizando análisis cruzados para identificar conexiones con «afiliados reconocidos de Hamás».

Reporteros sin Fronteras se basó en parte en los datos del CPJ en su reciente campaña mediática contra Israel.

La investigación llevada a cabo por el periodista de investigación británico David Collier el año pasado ya había demostrado que la lista del CPJ era en gran medida una lista encubierta de Hamás.

«A lo largo de los últimos 22 meses, demasiadas personas que llevaban chaquetas de prensa han sido expuestas como terroristas como para tomarse en serio cualquier afirmación sobre la persecución de periodistas. Lo que significa que los que todavía tratan de defender su inocencia están optando por ser deliberadamente ciegos a la verdad», dijo Collier a JNS el domingo.

En el momento del informe de Collier, en enero de 2024, la lista de Hamás de periodistas asesinados ascendía a 107 personas, una cifra notable, que supera el número de periodistas asesinados en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam.

Collier pudo identificar al 93% de las 107 personas de la lista a través de sus cuentas en las redes sociales. Descubrió que 35 de los 70 (50%) de la lista del CPJ trabajaban para grupos terroristas proscritos. Unos 19 (27%) no eran periodistas en absoluto.

«Mensajes como estos enviaron a cientos de ‘civiles’ armados a Israel para ayudar a Hamás a violar y asesinar«, señala el informe de Collier.

Otros celebraron ataques terroristas contra israelíes durante años. Duaa Sharaf, que trabajaba para Radio Al-Aqsa, afiliada a Hamás, publicó en las redes sociales el 7 de abril de 2022, tras un tiroteo masivo en Tel Aviv: «Mátenlos. Que Alá los castigue con sus manos, y los humille, y los ayude contra ellos, y cure los corazones de una nación creyente».

«Golpea Tel Aviv. Golpéalo», escribió Assem Kamal Moussa, periodista del sitio de noticias Palestine Now, sobre el mismo ataque. El 2 de mayo de 2023, publicó una foto de cohetes de Hamás lanzados contra Israel: «Y van de camino a trasladar la vida del ocupante a los santuarios del infierno«.

Collier describió la investigación del CPJ como «negligente, «consistentemente amateur» y «significativamente comprometida», señalando que toda la información con la que trabajó estaba disponible públicamente. «Esta fue la verdadera decepción del CPJ», dijo. «¿Por qué demonios no hicieron ese trabajo? ¿Cómo es posible que no se molestaran en verificar a nadie en las redes sociales?», agregó.

En octubre de 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hicieron públicos documentos de inteligencia hallados en Gaza que confirmaban la afiliación terrorista de seis periodistas de Al Jazeera.

La propia Al Jazeera ha sido acusada de incitar a la violencia y difundir propaganda islamista. Ha sido prohibida en varios países de Oriente Medio, entre ellos Israel, Jordania, Egipto y Arabia Saudí.