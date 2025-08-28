1. Disposiciones Generales de la Política de Privacidad

En Jewish News Syndicate, tomamos muy en serio la privacidad de nuestros usuarios. Esta Política de Privacidad forma parte de nuestros Términos de Servicio y describe nuestras políticas sobre la recopilación, el uso y la divulgación de información sobre usted en relación con el uso de nuestros productos o servicios a través de nuestros sitios web, correos electrónicos y aplicaciones móviles (en conjunto, el “Servicio”).

Los términos “nosotros”, “nos” y “nuestro” se refieren a Jewish News Service, Inc., que opera como Jewish News Syndicate (“JNS”), titular del sitio web https://www.jns.org/, así como a cualquier tercero que pueda colaborar en la prestación del Servicio.

Al utilizar el Servicio, usted consiente la recopilación, el uso y la divulgación de información sobre usted, incluida aquella que pueda considerarse como datos personales, conforme a lo descrito en esta Política de Privacidad.

2. Información que Recopilamos

Recopilamos y almacenamos información de usted o sobre usted en los siguientes casos:

1.Cuando usted nos la proporciona directamente. Esto ocurre cuando usted:

Realiza donaciones en nuestro sitio web (por ejemplo, la información de facturación asociada con su tarjeta de débito/crédito). Nota: no almacenamos los números de tarjetas de crédito/débito. Si realiza un pago a través de nuestro Servicio, la información de su tarjeta será recopilada, procesada y almacenada por el procesador de pagos Fundraiseup y por Stripe, Inc. Para más información, consulte los Términos de Servicio y Políticas de Privacidad de ambos.

Solicita asistencia a nuestro equipo o proporciona comentarios (por ejemplo, su número de teléfono).

Completa formularios de contacto o encuestas, se suscribe a boletines o solicita otra información (por ejemplo, su nombre y dirección de correo electrónico).

Participa en promociones o concursos.

Comenta o comparte artículos, o se une a una comunidad en línea, chat en línea o foro.

Responde a solicitudes de información adicional sobre usted, como su edad, ingresos del hogar y preferencias de compra.

Participa en actividades que promovemos y que requieren información sobre usted.

2. De forma automática, al usar e interactuar con el Servicio La información recopilada automáticamente incluye:

Su actividad general en el Servicio (por ejemplo, historial de visualización y búsquedas, incluida la fecha y hora de uso).

Identificadores como un identificador de sesión anonimizado.

Su ubicación geográfica (utilizada para servicios basados en ubicación, como publicidad y contenido personalizado). La mayoría de los dispositivos móviles permiten controlar o desactivar este acceso en la configuración del dispositivo.

Volumen de tráfico del sitio web, frecuencia de visitas y tipo y hora de las transacciones que realiza a través del Servicio.

Información sobre su interacción con correos electrónicos (por ejemplo, si abrió, hizo clic o reenvió un correo electrónico).

Dirección IP.

Tipo y configuración del dispositivo, sistema operativo y navegador utilizados para acceder al Servicio.

Sitios web que visita antes y después de usar el Servicio.

Otra información recopilada mediante cookies y tecnologías similares (ver Sección 4: “Cookies y Tecnologías Similares”).

3. De otras fuentes. También podemos recibir información sobre usted de nuestros proveedores de servicios y socios comerciales, incluidas empresas que nos ayudan con el procesamiento de pagos, análisis, gestión de datos, marketing, alojamiento, soporte al cliente y soporte técnico.

3. Cómo Usamos su Información

Utilizamos su información con fines generales, entre ellos:

Operar, mantener y optimizar el Servicio. Satisfacer sus solicitudes de productos, servicios, programas, suscripciones y ofertas. Diagnosticar problemas e identificar riesgos de seguridad, errores o mejoras necesarias. Responder a preguntas, comentarios u otras solicitudes y brindarle soporte técnico. Contactarle para solicitar su opinión o realizar investigaciones sobre la base de donantes o sobre el Servicio de JNS. Procesar donaciones y enviarle información sobre sus transacciones con nosotros. Notificarle en relación con su participación en sorteos o concursos. Notificarle sobre actualizaciones técnicas o cambios en políticas. Elaborar estadísticas agregadas sobre el uso del Servicio.

4. Cookies y Tecnologías Similares

¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web que usted visita almacenan en su dispositivo. Estos archivos pueden ser leídos por los mismos sitios y ayudan a identificarlo cuando regresa a un sitio web.

Las cookies pueden ser “persistentes” o de “sesión”. Las persistentes permanecen en su dispositivo incluso después de desconectarse. Las de sesión se eliminan cuando cierra el navegador.

Para más información sobre cookies, incluyendo cómo ver cuáles se han configurado y cómo bloquearlas o eliminarlas, visite: http://www.aboutcookies.org/.

Otras Tecnologías

1. Otras Tecnologías

Usamos cookies y tecnologías similares (como etiquetas de acción, también conocidas como beacons o etiquetas de píxel) para diversos fines, entre ellosrecordar preferencias,

medir conversiones,

llevar a cabo actividades de marketing y promoción,

analizar el tráfico del sitio y las tendencias, y

comprender en general los comportamientos e intereses en línea de las personas que interactúan con nuestro Servicio.

También podemos utilizar empresas publicitarias de terceros para mostrar anuncios en nuestro nombre. Estas empresas pueden usar una cookie o una etiqueta de acción para personalizar los anuncios que usted ve en este y en otros sitios web, rastrear su respuesta a esos anuncios, determinar si los anuncios fueron entregados y medir la eficacia de sus campañas publicitarias.

Asimismo, utilizamos proveedores externos de servicios de análisis para ayudarnos a recopilar y comprender la información sobre el uso del sitio web. Usamos la información de estos servicios para mejorar nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos a nuestros usuarios. También podemos utilizar Google Analytics para ciertos análisis web. Usted puede excluirse de que sus datos de uso del sitio web se incluyan en nuestros informes de Google Analytics visitando: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

2. Al utilizar el Servicio, usted acepta nuestro uso de estas tecnologías de seguimiento.

5. Compartir Información

Podemos compartir información sobre usted con los siguientes terceros:

Proveedores de Servicios : Compartimos sus datos personales según sea necesario para que terceros puedan prestar servicios asociados con el Servicio, incluyendo servicios de medición y análisis. Por ejemplo, sus datos personales pueden ser recopilados y/o compartidos con nuestro operador del sitio web, RGB Media Inc., únicamente en la medida necesaria para proporcionar el Servicio. Exigimos a nuestros socios comerciales que acuerden por escrito mantener la confidencialidad y seguridad de los datos personales que obtengan en nuestro nombre. Estos terceros (y cualquier subcontratista) tienen sus propias políticas de privacidad y términos de tratamiento de datos, y tienen prohibido utilizar, compartir o conservar sus datos personales para cualquier otro fin distinto del especificado en dichas políticas o en el contrato correspondiente. Anunciantes : Podemos permitir que anunciantes y terceros asociados recopilen y usen la información que necesiten para confirmar que sus anuncios se muestran correctamente y medir el éxito de sus campañas en sitios web y aplicaciones. Estos socios publicitarios pueden usar esta información (y otra información similar recopilada en otros sitios web) con el fin de mostrarle publicidad dirigida cuando visite sitios que no estén relacionados con JNS dentro de sus redes. A esta práctica se la conoce comúnmente como “publicidad basada en intereses” o “publicidad comportamental en línea”. Si prefiere que no compartamos sus datos personales con socios publicitarios externos, puede optar por excluirse de este intercambio sin costo alguno siguiendo las instrucciones en la Sección 7 de esta Política de Privacidad, titulada “Control de sus Datos Personales y Retención de Datos”. Socios Comerciales y Afiliados : Podemos divulgar sus datos personales a socios comerciales y afiliados con los que hayamos contratado para ofrecerle productos o servicios que puedan interesarle. Por ejemplo, sus datos personales pueden compartirse con socios con los que ofrecemos productos y servicios conjuntamente. Requerimos a estos socios que acuerden por escrito mantener la confidencialidad y seguridad de los datos personales que obtienen en nuestro nombre. Afiliadas Corporativas : Podemos compartir información con nuestras afiliadas corporativas, matrices y/o subsidiarias. Otros con su Consentimiento : Podemos solicitar su consentimiento expreso para compartir cierta información con terceros.

También podemos compartir información sobre usted en los siguientes contextos:

En el marco de una Investigación : Podemos investigar y divulgar información sobre usted si creemos de buena fe que dicha investigación o divulgación (a) es razonablemente necesaria para cumplir con procesos legales u órdenes de autoridades, tales como órdenes de registro, citaciones, leyes, procedimientos judiciales u otros procesos legales; (b) es útil para prevenir, investigar o identificar posibles conductas indebidas en relación con el Servicio; o (c) protege nuestros derechos, reputación, propiedad, o los de nuestros usuarios, afiliados o del público.

: Podemos investigar y divulgar información sobre usted si creemos de buena fe que dicha investigación o divulgación (a) es razonablemente necesaria para cumplir con procesos legales u órdenes de autoridades, tales como órdenes de registro, citaciones, leyes, procedimientos judiciales u otros procesos legales; (b) es útil para prevenir, investigar o identificar posibles conductas indebidas en relación con el Servicio; o (c) protege nuestros derechos, reputación, propiedad, o los de nuestros usuarios, afiliados o del público. En caso de Transferencia Empresarial : Si otra empresa adquiere JNS o la totalidad o la mayoría de nuestros activos, dicha empresa poseerá la misma información y asumirá los derechos y obligaciones con respecto a dicha información según lo descrito en esta Política de Privacidad.

Si otra empresa adquiere JNS o la totalidad o la mayoría de nuestros activos, dicha empresa poseerá la misma información y asumirá los derechos y obligaciones con respecto a dicha información según lo descrito en esta Política de Privacidad. Como Datos Anonimizados : Frecuentemente agregamos datos personales de manera que resulte imposible identificar a una persona en particular; también podemos mantener registros individuales con identificadores personales eliminados, de modo que sea impracticable volver a vincularlos con individuos. En esta Política de Privacidad nos referimos a esos datos como “Datos Anonimizados” y no los consideramos datos personales. Podemos usar Datos Anonimizados para crear información estadística sobre el Servicio y su uso, la cual podemos compartir con terceros.

6. Señales “Do Not Track”

Tenga en cuenta que la configuración de su navegador puede permitir transmitir automáticamente una señal “Do Not Track” a los sitios web y servicios en línea que visite. El Servicio no modifica sus prácticas cuando recibe una señal “Do Not Track” del navegador de un visitante.

7. Control de sus Datos Personales; Retención de Datos

Para procesar sus datos personales, nos basamos en su consentimiento o en nuestros intereses legítimos. Usted puede retirar su consentimiento u oponerse al uso de sus datos personales en cualquier momento, aunque en ese caso podría dejar de tener acceso al Servicio. Si desea retirar su consentimiento, comuníquese con nosotros a admin@jns.org. Una vez que hayamos eliminado sus datos personales según esta Política de Privacidad, podemos enviarle un correo electrónico de confirmación final para notificarle que el proceso de eliminación ha concluido.

Tenga en cuenta que el Servicio puede contener enlaces a sitios de terceros no afiliados. Le recomendamos leer las políticas de privacidad aplicables a dichos servicios de terceros.

Otros usuarios pueden identificarlo si incluye datos personales en contenido que publique en plataformas de redes sociales de terceros (p. ej., al compartir artículos de JNS en Facebook). No somos responsables de la información que usted decida publicar públicamente en tales plataformas, y esta Política de Privacidad no se aplica a esa información.

Usted puede acceder, actualizar y/o corregir sus datos personales (por ejemplo, su dirección de correo electrónico) escribiéndonos a admin@jns.org. También puede solicitar la eliminación de su información enviando un correo electrónico a admin@jns.org con su nombre, apellidos y las direcciones de correo electrónico y/o demás datos personales que desee que eliminemos.

Nos reservamos el derecho de rechazar solicitudes de eliminación que sean excesivamente onerosas, repetitivas o que no puedan cumplirse por obligaciones legales, disputas en curso o cuando la retención sea necesaria para hacer cumplir nuestros acuerdos o proteger derechos, propiedad, seguridad o integridad de las partes. Por ejemplo, podemos conservar información para prevenir, investigar o identificar posibles conductas indebidas en relación con el Servicio o para cumplir con obligaciones legales. El período de retención de datos varía según el uso de la información. En algunos casos, existen requisitos legales de retención mínima. Salvo que la ley exija un período específico, planeamos retener la información solo el tiempo necesario para satisfacer una necesidad legítima.

Tenga en cuenta también que, incluso después de solicitar la eliminación de sus datos personales, otros contenidos asociados a su uso del Servicio pueden seguir siendo accesibles y visibles conforme a la ley y a nuestros Términos de Servicio. Podemos mantener Datos Anonimizados después de su solicitud de eliminación para fines analíticos.

Para controlar las cookies, puede modificar la configuración de la mayoría de los navegadores para aceptar o rechazar cookies, o para pedir autorización cada vez que un sitio intente establecer una cookie. También puede eliminar manualmente cookies almacenadas previamente. Tenga en cuenta que la exclusión basada en cookies no es efectiva en aplicaciones móviles. No obstante, en muchos dispositivos móviles los usuarios pueden optar por excluirse de ciertos anuncios mediante la configuración del dispositivo. Si decide bloquear cookies, el funcionamiento del Servicio puede verse limitado.

Si recibe un correo electrónico de nuestra parte, puede darse de baja en cualquier momento siguiendo las instrucciones incluidas en dichos correos.

8. Menores de Edad

El Servicio no está dirigido a menores de 16 años y estos no tienen permitido utilizarlo. No recopilamos conscientemente datos personales de menores de 16 años. Si descubre que un menor nos ha proporcionado datos sin consentimiento paterno, contáctenos (ver “Información de Contacto”). Si detectamos que un menor de 16 años nos ha proporcionado datos sin consentimiento paterno, tomaremos medidas para eliminar dicha información.

9. Seguridad

Empleamos esfuerzos comercialmente razonables y estándares generalmente aceptados en la industria para proteger los datos personales enviados a nosotros, tanto durante la transmisión como después de recibirlos. Sin embargo, ningún método de transmisión por Internet o dispositivo móvil, ni de almacenamiento electrónico, es 100% seguro. Por lo tanto, aunque nos esforzamos en utilizar medios adecuados para proteger su información, no podemos garantizar seguridad absoluta.

10. Ubicación de los Datos y Transferencias de Información

El sitio web de JNS es propiedad de JNS, ubicada en los Estados Unidos. Si usted se encuentra fuera de los Estados Unidos, tenga en cuenta que los datos personales serán procesados en la nube por nuestros proveedores de servicios en la nube, como Google Cloud, que ofrecen garantías suficientes para implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas que cumplen con los estándares del Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”).

11. Usuarios del EEE

JNS procura cumplir plenamente con el RGPD. JNS puede actuar, según las circunstancias, como Responsable del tratamiento o Encargado del tratamiento de datos personales (tal como se definen estos términos en el RGPD). Actuamos como Responsable respecto de la información que le solicitamos y la que recopilamos automáticamente cuando utiliza el Servicio. Actuamos como Encargado en relación con el contenido generado por usuarios y la información proporcionada por terceros o sitios web.

Los usuarios del EEE tienen derecho a solicitar acceso a sus datos personales, así como a actualizarlos, eliminarlos o corregirlos. Puede hacerlo enviando una solicitud a admin@jns.org.

12. Derechos de Privacidad en California

Reconocemos la necesidad de brindar protecciones adicionales respecto de los datos personales que podamos recopilar de residentes de California. Para los residentes de California, aplicaremos prácticas distintas según sea necesario para cumplir con la legislación aplicable.

13. Modificaciones a esta Política de Privacidad

Podemos actualizar ocasionalmente esta Política de Privacidad. Puede ver la fecha de la última actualización en la parte inferior de esta página. Si realizamos cambios significativos, los publicaremos de manera destacada en nuestro sitio web y lo notificaremos por otros medios según lo exija la ley. Su uso continuado del sitio web después de una revisión de esta Política de Privacidad constituye su aceptación de la versión vigente. Le recomendamos revisar periódicamente esta Política para asegurarse de comprender y estar al tanto de cómo protegemos su información.

14. Información de Contacto

Si tiene preguntas sobre nuestras prácticas de privacidad o sobre su información personal, puede escribirnos a: admin@jns.org.

15. Fecha de Vigencia de esta Política de Privacidad: 19 de abril de 2023