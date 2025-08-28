Términos y Condiciones

Resumen en Español de los Términos de Uso

Este es un resumen en español de los Términos de Uso del sitio web de JNS. Solo la versión en inglés es vinculante. Esta traducción se ofrece únicamente para su conveniencia.

Uso del Sitio

Al usar el sitio de JNS, usted acepta estos términos como si los hubiera firmado.

Si no está de acuerdo, no debe usar el sitio.

JNS puede suspender o cancelar su acceso en cualquier momento.

Contenido y Servicio

JNS es una agencia de noticias que licencia contenido original (artículos, fotos, videos, podcasts, etc.) a clientes.

Todo el contenido está protegido por derechos de autor.

Los clientes que pagan pueden usar el contenido según lo acordado en su contrato; el resto de los usuarios solo puede verlo para uso personal.

Derechos de Autor y Propiedad

El contenido del sitio es propiedad de JNS o de terceros con licencia.

No se puede copiar, distribuir, modificar o usar comercialmente sin permiso escrito.

Marcas y logotipos de JNS no se pueden usar sin autorización.

Restricciones de Uso

Está prohibido: vender o revender el servicio, hacer ingeniería inversa, crear un servicio competidor, o subir material ilegal, dañino, difamatorio, violento o que infrinja derechos de terceros.

También está prohibido alterar o dañar el funcionamiento del sitio.

Notificación de Infracción de Derechos de Autor

Si cree que su material protegido aparece en el sitio sin autorización, puede enviar una notificación a JNS siguiendo las pautas de la ley estadounidense (DMCA).

Conducta Prohibida

No se puede publicar material ilegal, abusivo, obsceno, violento, racista, pornográfico o fraudulento.

No se puede enviar publicidad no solicitada ni virus informáticos.

No se puede hacerse pasar por otra persona ni dar información falsa.

Enlaces

El sitio puede contener enlaces a sitios de terceros. JNS no se responsabiliza por el contenido de esos sitios.

Otros sitios pueden enlazar al de JNS solo con un enlace simple de texto y sin inducir a confusión ni infringir la ley.

Interacciones con Terceros

Cualquier relación o transacción con terceros a través del sitio es responsabilidad exclusiva del usuario.

Limitación de Responsabilidad

El sitio y su contenido se ofrecen “tal cual”. JNS no garantiza que el servicio sea ininterrumpido, libre de errores o de virus.

JNS y sus afiliados no se hacen responsables de daños directos o indirectos derivados del uso o incapacidad de uso del sitio.

Indemnización

Usted acepta indemnizar a JNS frente a reclamaciones que resulten de su uso indebido del sitio o de su incumplimiento de los términos.

Presentación de Materiales

No envíe materiales creativos no solicitados.

Si envía algo, se considerará no confidencial y JNS podrá usarlo libremente.

Modificaciones y Terminación

JNS puede modificar o terminar los Términos y el Sitio en cualquier momento.

El uso continuo implica aceptación de las versiones actualizadas.

Política de Privacidad

Consulte la Política de Privacidad de JNS para conocer cómo se maneja su información personal.

Ley Aplicable

Estos Términos se rigen por las leyes del Estado de Massachusetts (EE. UU.).

Cualquier disputa debe presentarse en tribunales estatales o federales de Massachusetts.

Recuerde: Este resumen en español es solo informativo. La versión en inglés de los Términos de Uso es la única que tiene validez legal.