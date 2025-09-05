Tres ONG palestinas sancionadas por colaborar con la Corte Penal Internacional contra Israel

El Departamento de Estado sancionó a tres ONG palestinas por colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI), anunció este jueves el secretario de Estado Marco Rubio.
Las tres organizaciones –Al Haq, Al Mezan Center for Human Rights y el Palestinian Centre for Human Rights– han «participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel», según el Departamento.
«Esta Administración ha sido clara: Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma y, por tanto, no están sujetos a la autoridad de la CPI», declaró Rubio. «Nos oponemos a la agenda politizada de la CPI, a su extralimitación y a su desprecio por la soberanía de Estados Unidos y la de nuestros aliados», agregó.
El instituto de investigación con sede en Jerusalén NGO Monitor aplaudió las sanciones, afirmando que los tres grupos tienen vínculos con la organización terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina.
«Durante muchos años, estas organizaciones han estado muy implicadas en la guerra legal, no solo contra Israel, sino también contra los intereses de seguridad de Estados Unidos», escribió NGO Monitor. «Estos grupos también han emitido numerosas declaraciones preocupantes relacionadas con la violencia y el antisemitismo«, añadió.
«La acción de Estados Unidos sienta un precedente importante para otros gobiernos europeos que siguen proporcionando a estas organizaciones grandes sumas de fondos de los contribuyentes para sus actividades destructivas», declaró la organización.
© JNS