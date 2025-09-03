שר הביטחון מאשר: ״שארית הנהגת החות׳ים בורחת מצנעה״

( 03/09/2025 / JNS )

שר הביטחון ישראל כ״ץ אישר ביום שלישי דיווח סעודי שלפיו מנהיגי החות׳ים שנותרו נמלטים מצנעא בעקבות התקיפה הישראלית ב־28 באוגוסט על בירת הטרור שבשליטתם.

״‏ידענו לצוד אותם הפעם – ונדע גם בעתיד״ הוסיף כ״ץ, שכתב גם: ״‏כמו כל ראשי הטרור של האיסלאם הקיצוני הם דואגים לעצמם ומפקירים את התושבים. כך ראשי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בקטאר, וכך החות'ים בתימן״.

הפוסט של כ״ץ הגיע לאחר דיווח בעיתון הסעודי הרואה אור בלונדון, א-שרק אל-אווסט, שלפיו ההנהגה החות׳ית שנותרה מצויה כעת ב״מצב חסר תקדים של בלבול ובהלה״ לאחר התקיפה בשבוע שעבר, שבה חוסלו בכירים בהנהגת הארגון.

לפי הדיווח בערבית, כמה מבכירי החות׳ים ברחו מצנעא לאזורים כפריים יותר בצפון המדינה, ובני משפחותיהם פונו גם הם למקומות בטוחים יותר בתימן.

נמסר כי החות׳ים הורו לבכיריהם שלא להתאסף בבנייני "ממשל" או לבקר במקומות ציבוריים, מחשש לתקיפות נוספות של צה״ל.

צה״ל מסר בשבת כי ״תקף מתקן שבו שהו עשרות בכירים במשטר הטרור החות׳י״. לפי הצבא, אותם בכירים היו ״אחראים על השימוש בכוח, על בניין הכוח הצבאי של משטר הטרור החות׳י ועל קידום פעולות טרור נגד ישראל״.

צה״ל והחות׳ים אישרו בשבת כי ראש ממשלת החות׳ים, אחמד א-רהאווי, וכמה שרים בכירים בממשלתו נהרגו בתקיפה.

א-רהאווי כיהן כראש ממשלת המורדים החות׳ים בשטחי תימן שבשליטתם מאז אוגוסט 2024. הוא היה הבכיר ביותר שחוסל עד כה במלחמה בין ישראל לחות׳ים, הנמשכת כבר 22 חודשים.

החות׳ים החלו לתקוף את מדינת ישראל בעקבות הפלישה והטבח שהובילו מחבלי חמאס ב־7 באוקטובר 2023. הארגון התימני טען כי הצטרף למלחמה מתוך הזדהות עם הפלסטינים.

לאחר מבצע צה״ל ב־28 באוגוסט אמר כ״ץ: ״כפי שהתרנו לחות׳ים בתימן: אחרי מכת חושך באה מכת בכורות. מי שירים יד על ישראל – ידו תיגדע״.