240 גברים חרדים התגייסו לצה״ל בספטמבר

( 03/09/2025 / JNS )

240 גברים יהודים חרדים התגייסו לתפקידי לחימה ותומכי לחימה בתחילת מחזור הגיוס של ספטמבר, כך הודיע צה״ל ביום שלישי.

הגיוסים התקיימו ביום שני במסלולים ייעודיים לחרדים, תכנית שמטרתה לשלב את בני הקהילה החרדית בשירות הצבאי, כך לפי צה״ל. 198 מגויסים שובצו ליחידות קרביות, בעוד 42 שובצו בתפקידי תומכי לחימה.

הנתונים פורסמו על רקע גיוס נרחב של עשרות אלפי אנשי מילואים לקראת מבצע צבאי גדול בעיר עזה, אחד ממעוזי חמאס האחרונים, ובמקביל למשבר המתמשך בקואליציה של ראש הממשלה בנימין נתניהו סביב חקיקת חוק הפטור מגיוס לבחורי ישיבות.

ככל שהמלחמה מול חמאס מתקרבת לסיומה של שנתה השנייה, וחיילים מבצעים סבבים מרובים של שירות, הוויכוח הציבורי על שילוב חרדים בצבא הולך ומתעצם.

ביולי ביקרו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' באתר האימונים של חטיבת החשמונאים בבקעת הירדן, והדגישו את שילובם המתמשך של חיילים חרדים בשירות הצבאי הסדיר.

במהלך הסיור במתקן לצד בכירים בצה״ל, נפגש נתניהו עם חיילים ומפקדים ודן עימם בפעילות הייחודית של החטיבה. חטיבת החשמונאים – היחידה החרדית הראשונה בצה״ל – בנויה כך שחייליה יוכלו לשרת מבלי לפגוע באורח חייהם הדתי.

״הם נכנסים כחרדים ויוצאים כחרדים. אנחנו יכולים להוביל תהליך – לא של עימות ומריבה, אלא של גיוס כל הכוחות בחברה היהודית כדי להבטיח את מדינתנו, להגן על עמנו וגם לשמור על עולם התורה״, אמר נתניהו.