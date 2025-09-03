אזעקות במרכז הארץ בעקבות שיגור טיל מתימן

( 03/09/2025 / JNS )

ארגון הטרור החות'י מתימן, הנתמך בידי איראן, שיגר ביום רביעי בבוקר טיל בליסטי לעבר ישראל. השיגור שגרם להפעלת אזעקות בכל רחבי מרכז הארץ, כולל תל אביב ואזור ירושלים.

״בעקבות האזעקות שהופעלו זמן קצר קודם לכן בכמה אזורים בארץ, יורט טיל אחד ששוגר מתימן״, הודיע צה״ל בעברית.

בצה״ל ציינו כי האזעקות הופעלו כדי להתריע בפני אזרחים לתפוס מחסה ״בהתאם למדיניות״.

לפי פיקוד העורף, מתקפת הירי האחרונה מתימן שלחה כשני מיליון בני אדם למקלטים.

בארגון ההצלה מגן דוד אדום נמסר כי לא התקבלו דיווחים מיידיים על נפילות רסיסים או על נפגעים, והוסיפו כי ״עדכונים יימסרו במידת הצורך״.

החות'ים החלו לתקוף את מדינת ישראל בעקבות הפלישה והטבח שהוביל חמאס ב־7 באוקטובר 2023. הארגון התימני טען כי הצטרף למלחמה כביטוי של סולידריות עם הפלסטינים.

ביום שלישי יירט חיל האוויר הישראלי רחפן ששוגר בידי מחבלי חות'ים מתימן לפני שחצה לשטח ישראל. לא הופעלו אזעקות בעקבות התקיפה.

על פי דיווחים בעברית, המל״ט הגיע ממערב והופל מול חופי מרכז הארץ. התקיפה באה לאחר דיווחים על שני טילים שנורו לעבר ישראל מוקדם יותר ביום שלישי, אך נפלו בשטח ערב הסעודית והתפוצצו שם.

ביום שני הודיע ארגון הטרור כי שיגר טיל לעבר מכלית בבעלות ישראלית בשם Scarlet Ray סמוך לעיר ינבו שבערב הסעודית. לא היו נפגעים, והאונייה המשיכה בדרכה.

התקיפה ביום שני התרחשה באותו יום שבו אלפים הגיעו לצנעא ללוות 12 בכירי חות'ים שנהרגו בתקיפה האווירית ב־28 באוגוסט.

צה״ל והחות'ים אישרו בשבת כי ראש ממשלת החות'ים, אחמד א-רהאווי, וכמה שרים בכירים נוספים נהרגו בתקיפה.

א-רהאווי כיהן כראש ממשלת המורדים החות'ים בשטחי תימן שבשליטתם מאז אוגוסט 2024. הוא היה הבכיר ביותר שחוסל עד כה במלחמה בין ישראל לחות'ים, הנמשכת כבר 22 חודשים.