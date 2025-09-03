ישראל תוקפת את החות'ים, חוסמת את הרשות הפלסטינית באו״ם ומתמודדת עם טלטלה פנימית

( 03/09/2025 / JNS )

בפרק זה של "ירושלים בדקה", מנכ״ל JNS וראש מערכת ירושלים, אלכס טריימן, מצטרף לכתב המזרח התיכון של JNS, ג'וש הייסטון, כדי לספק ניתוח מעמיק של ההתפתחויות הבוערות ביותר בישראל ובאזור.

התוכנית נפתחת בתקיפת חיל האוויר הישראלי בתימן, שבה חוסלו ראש ממשלת החות'ים המכונה וכמה שרים בכירים נוספים. הדיון מתמקד בהשלכות הרחבות של ההסלמה הזו ובשאלה האם על ישראל להיערך למתקפת תגמול מתואמת מצד המיליציה החות'ית הנתמכת בידי איראן.

בהמשך נבחנת החלטתו של מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, לחסום אשרות כניסה לבכירים ברשות הפלסטינית שאמורים להשתתף בעצרת הכללית של האו״ם החודש. השיחה מתעמקת במסגרת המשפטית של המהלך, בעמדת ארה״ב לגבי מדינה פלסטינית ובהשלכות הדיפלומטיות הרחבות יותר של צעד כזה.

לאחר מכן עוברת השיחה לפגישה שהתקיימה בבית הלבן בנושא ממשל עזה שלאחר המלחמה, בה השתתפו ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר וג'ארד קושנר, לשעבר יועץ בכיר לנשיא טראמפ וחתנו. המנחים מעלים שאלות לגבי המשמעויות של מעורבות בינלאומית ומביעים חשש מיוזמות עתידיות להקמת מדינה פלסטינית.

