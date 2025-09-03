הפשעים הנסתרים של 7 באוקטובר: המאבק לשכתוב המשפט הבינלאומי

( 03/09/2025 / JNS )

בפרק זה של „חוק יסוד”, איילנה מייזל ואיליה רודיאק מתמקדים באירועי 7 באוקטובר 2023, וטוענים כי לא מדובר רק בטבח אלא בהפיכה מכוונת של מוסד המשפחה עצמו לנשק.

השניים מעניקים לפשע שם – „קינוסייד” (Kinoside) – ומשרטטים שישה דפוסים מצמררים שחזרו על עצמם במהלך היום: אהובים שנרצחו מול עיני בני משפחתם; משפחות שלמות שנמחקו; הורים וילדים שנחטפו כיחידות; משפחות שנקרעו בכוח; זוועות ששודרו בשידור חי מחשבונות הקורבנות עצמם; ובתים שהוצתו או חוללו כהפרה אחרונה. לדבריהם, לשם יש משמעות: „קינוסייד” מעניק לתובעים כלי משפטי מדויק ולנפגעים שפה שתאפשר את קולם להישמע.

השיחה משרטטת נתיבים משפטיים מיידיים: פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה, מרכיבים של רצח עם ועינויים – ומראה כיצד בתי משפט יכולים להכיר כבר היום בהתנהגות קינוסידית תחת אמנת רומא בקטגוריית “מעשים בלתי אנושיים אחרים” ו”טיפול אכזרי או בלתי אנושי”.

לא פחות חשוב, הם משרטטים קו ברור בין קינוסייד לבין פגיעות אזרחיות טרגיות אך לא מכוונות כתוצאה מתקיפות חוקיות. לבסוף, הם מתווים את הדרך קדימה: פסיקות שיפוטיות, עיגון בדין המקומי ובניית קואליציות בין נפגעים וחוקרים.

פורום המשפט והחירות בישראל גאה לשתף פעולה עם JNS כדי להעניק במה למחשבה משפטית שמרנית וליברלית־קלאסית מתוך ישראל. כל הדעות המובעות הן של הדוברים בלבד, ואינן מייצגות את עמדות הפורום או JNS. הפורום הוא ארגון המטפח שיח ודיון מעמיק בסוגיות מרכזיות במשפט ובדמוקרטיה בישראל. הפורום אינו נוקט עמדה רשמית בנוגע למדיניות מסוימת, ואינו מקדם מדיניות ספציפית כלשהי.

הדעות והעובדות המוצגות במאמר זה משקפות את עמדת כותב/ת המאמר בלבד, ו-JNS ושותפיה אינן אחראיות להן.