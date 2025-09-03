קולונל ג'ון ספנסר: המלחמה של ישראל בעזה אינה דומה לשום דבר שהעולם ראה

( 03/09/2025 / JNS )

קולונל ג'ון ספנסר: ניצחונותיה של ישראל בשנתיים האחרונות הם חסרי תקדים והם רחוקים מלהסתיים.

שליחת ישראל לחדשנות, פלר חסן-נחום, משוחחת עם קולונל ג'ון ספנסר, ראש המחלקה ללימודי לוחמה בשטח בנוי במכון ללוחמה מודרנית בווסט פוינט ואחד המומחים המובילים בעולם ללוחמה בשטח בנוי. בזמן שפרשנים תקשורתיים, אקדמאים ומבקרים מפקפקים באסטרטגיית ישראל בעזה, הוא מביא את האמיתות הקשות: ישראל מנצחת ועושה זאת במהירות היסטורית, למרות התמודדות עם מכשולים צבאיים, פוליטיים ופסיכולוגיים שאין כמותם בשום דמוקרטיה אחרת בלוחמה המודרנית.

בהתבסס על מחקרי שטח נרחבים, ראיונות ממקור ראשון עם ההנהגה הישראלית וניסיון עם צבא ההגנה לישראל, ספנסר מפריך באופן שיטתי את הנרטיב האנטי-עובדתי שמטרותיה של ישראל אינן מציאותיות או ניתנות להשגה. יחד עם חסן-נחום, הם מתמודדים עם הסטנדרטים הכפולים המופעלים על המדינה היהודית, מלחמת הדיסאינפורמציה העולמית והדילמות הכואבות סביב משא ומתן על חטופים. כמו כן, נדונים:

מדוע "אסטרטגיית ההכלה" נכשלה בעבר ותיכשל שוב ההקצנה הגוברת בתוך עזה והשפעתה על פינוי אזרחים לוחמה פסיכולוגית ואסטרטגיית החטופים של חמאס הטרנספורמציה של המזרח התיכון שלאחר 7 באוקטובר סימנים מעודדים: התחזקותה של ישראל, הדומיננטיות הטכנולוגית שלה ובריתות אזוריות משתנות בבהירות, בעומק ובשכנוע מוסרי, ספנסר מפרט מדוע הניצחון חשוב לא רק לביטחונה של ישראל, אלא גם למאבק העולמי נגד טרור ג'יהאדיסטי וקיצוניות אידאולוגית.

