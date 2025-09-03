האקבי משתתף בפתיחה מחודשת של בית ספר בעוטף עזה.

( 03/09/2025 / JNS )

כאשר יותר משני מיליון ילדים החלו את שנת הלימודים שלהם בישראל ב-1 בספטמבר, עבור בית ספר אחד ליד גבול עזה, היום הראשון היה יותר מחזרה לשגרה; הוא היה סמל של הישרדות וחוסן.

בית הספר היסודי 'שחר אשכול', שנסגר מאז מתקפת 7 באוקטובר 2023, פתח את שעריו מחדש בנוכחות שגריר ארה"ב, מייק האקבי, כדי לציין את האירוע.

כאשר אוטובוסים הגיעו כשעליהם תלמידים מקהילות עוטף עזה, האקבי התקבל בחמימות על ידי מורים והורים. בדברו עם עיתונאים, הוא אמר כי ביטחונם וחירותם של הילדים הישראלים נותרו בראש סדר העדיפויות.

"ישראל חייבת להחזיר את החטופים וישראל חייבת להביס את חמאס," הוא אמר. "אלה שתי המטרות שהנשיא טראמפ הבהיר באופן מוחלט. איך זה יקרה – זה לישראל להחליט, אבל שני הדברים האלה חייבים לקרות כדי להגן על הילדים האלה ועל הילדים בכל ארץ ישראל. מקומנו הוא לעמוד לצד ידידינו. ישראל לא תקפה אף אחד. היא הותקפה באכזריות, בברוטליות, ללא רחמים. יש להם כל זכות לוודא שחמאס לא יפגע בהם שוב לעולם."

האקבי מתח ביקורת על הלחץ הבינלאומי שהתמקד אך ורק בישראל. "הלחץ צריך להיות מופנה כלפי חמאס," הוא אמר. "בעוד שהעולם הפעיל לחץ על ישראל אפילו לספק מזון, אני רוצה לדעת מתי העולם יפעיל לחץ על חמאס להאכיל את החטופים. התמונות שאנחנו רואים מראות רעב אמיתי. עד שיחזרו, הם צריכים לפחות לקבל יחס של בני אדם."

הקמפוס קושט בסרטים צבעוניים ושלטים שקידמו בברכה את התלמידים. ילדים בחולצות טי-שרט לבנות עם לוגו בית הספר חיבקו חברים והחזיקו ידיים כשהם נכנסו בשערים. אב אחד קרא בעברית לעבר השגריר, "תגידו לו שאני אוהב אותו!".

האקבי הצטרף למאות תלמידים, מורים והורים לטקס הפתיחה, ומחא כפיים כאשר תלמידי כיתות א' נכנסו לצלילי שירים ישראליים אייקוניים שציינו את תחילת מסעם הלימודי.

המנהל אייל דבורי פנה לקהל ואמר שהוא נרגש לקבל בברכה את תלמידי כיתות א' ואת התלמידים החוזרים, אך הכיר בפצעים העמוקים שנותרו בקהילה.

כשהוא עבר לאנגלית, הוא הזכיר לנוכחים כי הכאב של 7 באוקטובר הוא עדיין אמיתי מאוד. "התלמידים והבוגרים שלנו נמנו עם ההרוגים והחטופים של אותו יום נורא," הוא אמר. "הכאב הוא אישי מאוד. שלוש מהמורים שלנו התאלמנו. אחת מהן, יפה רודייף מקיבוץ ניר יצחק, נמצאת כאן היום, עדיין ממתינה לחזרת גופתו של בעלה, ליאור."

דבורי אמר שלמרות האבדות, הקהילה נשארת מחויבת לגדל ילדים ללא שנאה. "אנחנו עדיין כאן, ברוח חזקה, ממשיכים לגדל את ילדינו לא לשנוא, לצמוח ולא להישבר. אנו בוחרים בחיים, ואנו נמשיך לעשות זאת," הוא אמר, וזכה למחיאות כפיים ממושכות. הוא הודה להאקבי ול"עם האמריקאי" על תמיכתם ודחק להמשיך במאמצים לסייע בהבאת החטופים הביתה. "בבקשה, עשו כל שביכולתכם כדי לסייע בהחזרת החטופים שלנו הביתה ולסיים את המלחמה הזו כדי שהקהילה שלנו תוכל להתחיל במסע הארוך של בניית חיינו מחדש."

דבריו של השגריר ומנהיגת הקהילה

בדברו עם הקהל דרך מתורגמן, האקבי שיבח את נחישות הקהילה. "זהו כבוד גדול להיות אתכם ביום הראשון של שנת הלימודים שלכם," הוא אמר. "עבור רבים מכם, זו יותר מסתם התחלה של בית הספר; זו התחלה של פרק חדש עבורכם ועבור מדינת ישראל. כמה אנשים מאוד מרושעים ניסו למנוע מכם את היום הזה. אבל מה שאני הכי מעריץ בידידי הישראלים שלי הוא שלא משנה בכמה דרכים אנשים מנסים לעצור אתכם, אתם קמים בחזרה וממשיכים הלאה."

"הדבר החשוב ביותר בחיים של כל אחד מאיתנו הוא לא כמה פעמים מישהו מפיל אותך, אלא כמה פעמים אתה קם בחזרה—פעם אחת נוספת," הוסיף השגריר.

כשפנה ישירות לתלמידים, הוא אמר, "אני אוהב את ישראל ואני אוהב להיות אתכם כאן היום. אני מקווה שתהיה לכם שנת לימודים נפלאה, ואני רוצה שתדעו שהחברים שלכם בארצות הברית אוהבים אתכם, מתפללים עבורכם, ומאמינים שהעתיד שלכם מזהיר יותר ממה שאי פעם חלמתם."

מיכל עוזיאל, ראש המועצה האזורית אשכול, הזכירה לקהל כי הקהילה שלהם עדיין ממתינה לחזרת החטופים. "אנו זוכרים שאנחנו עדיין ממתינים לכמה תלמידים שיחזרו אלינו," היא אמרה. "יש עדיין 48 חטופים, כולל 15 מהקהילות שלנו. אנחנו לא שלמים בלעדיהם."

היא אמרה לתלמידים כי עיני ישראל והעם היהודי נשואות אליהם מכיוון שהקהילה שלהם הפכה לסמל של תקווה ואומץ.

"זו אחריות עצומה, אבל היא גם נותנת לנו הרבה כוח," היא אמרה. עוזיאל הודתה להאקבי על השתתפותו באירוע. "השגריר האקבי הוא ידיד אמת, שאף שאינו יהודי, קשור לישראל מזה שנים רבות," היא אמרה. "הוא מייצג את הנשיא דונלד טראמפ, גם הוא ידיד אמת של ישראל, שהלך כברת דרך ארוכה כדי להילחם על החזרת החטופים שלנו. אנו חבים לשניהם חוב של תודה."

עוזיאל הודתה לצה"ל על מתן הביטחון שאפשר את הפתיחה המחודשת. "ראש המטה הכללי של צה"ל, אייל זמיר, אמר לי לאחרונה שראיית מועצת אשכול פותחת את שנת הלימודים היא ציון דרך לניצחון שלהם," היא אמרה.

סימני חיים ותקווה

עוזיאל הביעה הערכה לנציגי קק"ל-ארה"ב (Jewish National Fund-USA), שתמיכתם הייתה חיונית לאזור במשך שנים, וכינתה את נוכחותם תזכורת לתמיכה מיהודי התפוצות.

טלי צור, קצינת ישראל הראשית של קק"ל-ארה"ב, אמרה כי יום שני בבוקר זה היה "רגע מכונן עבור מדינת ישראל כאשר אנו פותחים מחדש את בתי הספר בעוטף עזה לאחר התקופות ההרסניות שחווינו. הילדים חזרו, החיוכים חזרו והאזור ישתקם."

יותר מ-5,000 מתנדבים מצפון אמריקה תרמו לשיקום האזור במסגרת קמפיין בהובלת קק"ל-ארה"ב, ציינה צור.

בפנייה להאקבי באנגלית, עוזיאל הוסיפה, "תודה שבחרת להיות איתנו ביום המיוחד הזה. זה חשוב לנו מכל. אנחנו תמיד אומרים שהדבר הגרוע ביותר במצב חירום הוא להרגיש חסר אונים ובודד. ב-7 באוקטובר, הרגשנו את זה חזק מאוד. אבל כפי שאתה יכול לראות, אנחנו רחוקים מלהיות חסרי אונים. אנחנו לא לבד; יש לנו ידידים טובים מאוד כמוך. אנחנו נחושים לא לתת ל-7 באוקטובר להגדיר אותנו. אנחנו בוחרים בחיים ובתקווה. הם פגעו בנו, אבל הם לא שברו את רוחנו. הרוח שלנו חזקה כי אנחנו יודעים שאנחנו דואגים אחד לשני – ואנחנו לא לבד."

לפני שעזב, האקבי נטע עץ זית מול קיר מגן שנבנה כדי להגן על בית הספר מפני אש ישירה מעזה. "הקיר הזה הוא תזכורת שבצד הזה של הגבול יש חיים ושמחה," הוא אמר. "ילדים מגיעים לבית הספר, מתכוננים לחיים שלמים של מנהיגות ולעתיד שהם יכולים להיות נרגשים לגביו. הם לא נראו כמו ילדים שפחדו. הם יודעים שהקיר הזה נמצא מאחוריהם, אבל העתיד שלהם נמצא לחלוטין לפניהם."

האקבי הודה לידידו, הכומר האמריקאי ג'נטזן פרנקלין, על שסייע במימון הקיר, שלדברי השגריר מאפשר לילדים ללכת לבית הספר "ללא פחד ועם תחושה של עתידם."

לפני שעזב את האזור, האקבי קיבל מכל של שמן זית מקומי, אות תודה וסמל לנחישות הקהילה לצמוח ולבנות מחדש.