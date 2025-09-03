הקרע בין אוסטרליה לישראל מפצל את הקהילה היהודית

( 03/09/2025 / JNS )

הסכסוך הדיפלומטי שפרץ בין ישראל לאוסטרליה בחודש שעבר פיצל את יהודי אוסטרליה, כאשר חלקם מותחים ביקורת הן על ארצם והן על המדינה היהודית, ואחרים מצביעים רק על צד אחד.

חילוקי הדעות העיקריים קשורים לפוסט ברשתות החברתיות של ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שכתב ב-19 באוגוסט ב-X כי מקבילו האוסטרלי, אנתוני אלבניזי, ייזכר "כפי שהוא: פוליטיקאי חלש שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה".

הנזיפה, שהייתה חריגה בחריפותה עבור נתניהו, הגיעה בעקבות הודעת אוסטרליה כי היא תכיר במדינה פלסטינית. נתניהו כתב לאלבניזי ב-17 באוגוסט, ואמר כי תוכנית זו "מעודדת את אלה המאיימים על יהודי אוסטרליה, ומעודדת את שנאת היהודים האורבת כעת ברחובותיכם" – התייחסות לעלייה הדרמטית במספר האירועים האנטישמיים באוסטרליה מאז 7 באוקטובר 2023.

בהמשך אותו חודש, קנברה סירבה להעניק ויזה לשמחה רוטמן, חבר כנסת ישראלי בולט מהקואליציה הימנית של נתניהו, שהיה אמור להיפגש עם מנהיגי הקהילה היהודית באוסטרליה. ישראל הגיבה במניעת ויזות כניסה לכמה דיפלומטים אוסטרלים, ומנעה מהם להגיע לרשות הפלסטינית.

זה היה השפל ביחסים שהחלו להידרדר לאחר 7 באוקטובר 2023, כאשר ממשלת הלייבור בראשות אלבניזי הפכה לקול בולט שדרש מישראל להפסיק את מלחמתה נגד חמאס בעזה.

בשבוע שעבר, הרב נחום שפירו, נשיא האגודה הרבנית של אוסטרלאסיה, הארגון הרבני האורתודוקסי המרכזי במדינה, כתב מכתב לאלבניזי שהדהד את המסר של נתניהו, אך נמנע מלהיכנס לעימות בינו לבין נתניהו. "הכרה במדינה פלסטינית בתנאים הנוכחיים כמעט בוודאות תגביר את האנטישמיות ותסכן את ביטחונם ושלומם של יהודי אוסטרליה," כתב שפירו.

רוברט גרגורי, מנכ"ל האגודה היהודית האוסטרלית, גוף קהילתי לאומי מהמרכז-ימין שהוקם ב-2017 ומונה אלפי חברים, תמך בעמדתו של נתניהו. גרגורי אמר ל-JNS כי יהודי אוסטרליה "העריכו" את עמדתו של נתניהו. "אני חושב שזה עזר לקהילה היהודית האוסטרלית להרגיש שאנחנו לא לבד ושיש לנו תמיכה," אמר גרגורי על ההצהרות של נתניהו, שר התפוצות הישראלי עמיחי שיקלי, ובכירים ישראלים אחרים שהתבטאו בנוגע לבעיית האנטישמיות באוסטרליה.

המועצה המבצעת של יהדות אוסטרליה (ECAJ), ארגון גג המייצג כ-200 קבוצות יהודיות באוסטרליה, רואה בבירור את הדברים אחרת. בתגובה להערתו של נתניהו "פוליטיקאי חלש," ה-ECAJ שלחה לנתניהו מכתב המוחה על דבריו כ"מסיתים ופרובוקטיביים," והוסיפה כי הם "הפגינו חוסר הבנה אומלל של התנאים החברתיים והפוליטיים באוסטרליה."

ה-ECAJ שלחה גם מכתב לאלבניזי, באומרה כי הערותיו מה-30 ביולי שנתניהו "בהכחשה" לגבי השלכות המלחמה בעזה היו "מופרזות ומעליבות שלא לצורך."

גרגורי אמר שהוא "מבין במידה מסוימת" את ניסיון ה-ECAJ לשמור על איזון, וציין כי ה-ECAJ עוסק באופן קבוע במגעים עם הממשלה כדי להבטיח את האינטרסים הקהילתיים.

"נראה שהממשלה האוסטרלית הזו תהיה בשלטון עוד די הרבה זמן. אז הקהילה היהודית נמצאת במצב קשה מאוד. זו ממשלה עוינת מאוד, הממשלה העוינת ביותר אי פעם בהיסטוריה של אוסטרליה. וניהול של האינטרסים השונים הללו הוא כמובן די קשה," אמר גרגורי, תושב סידני בן 35 ואב לילד אחד.

בשנה שעברה, יהודים מהשמאל הקיצוני הקימו קבוצה משלהם: המועצה היהודית של אוסטרליה (JCA). היא תומכת בהכרה אוסטרלית במדינה פלסטינית ומכנה את פעולות ישראל בעזה "רצח עם מתעצם". ה-JCA גם גינתה התכנסות של ראשי ערים נגד אנטישמיות שתוכננה ל-3-5 בספטמבר בגולד קוסט ליד בריזבן על ידי התנועה למאבק באנטישמיות כאירוע "ימין קיצוני" שנועד להשתיק "ביקורת לגיטימית על ישראל על ידי ערבובה עם אנטישמיות."

אוסטרליה ראתה עלייה של פי ארבעה במספר האירועים האנטישמיים המתועדים ב-2024 – העלייה החדה ביותר בקרב מדינות דוברות אנגלית עם נתונים זמינים – על פי "הדו"ח השנתי של J7 על אנטישמיות 2025", שפורסם במאי.

בעוד שארצות הברית דיווחה על המספר הגבוה ביותר של אירועים במונחים מוחלטים – 9,354 ב-2024, עלייה מ-8,873 בשנה הקודמת – אוסטרליה רשמה את העלייה היחסית הדרמטית ביותר, כאשר אירועים אנטישמיים מדווחים עלו מ-495 ל-2,062.

הזינוק באנטישמיות היה גם כמותי וגם סימן להסלמה בחומרה: האירועים כללו הצתה של בית כנסת במלבורן בדצמבר, ונדליזם והתקפות על בתים יהודיים, וגילוי בחודש מרץ של טנדר עמוס בחומרי נפץ וברשימת מטרות יהודיות בפרבר בסידני.

ארגון הביון הביטחוני האוסטרלי (ASIO) קבע כי איראן הייתה אחראית לשתי הצתות: אחת בבית הכנסת 'אדס ישראל' במלבורן ב-6 בדצמבר 2024, ואחרת במסעדה כשרה, Lewis’ Continental Kitchen, בסידני ב-20 באוקטובר 2024, אמר אלבניזי בשבוע שעבר.

אבל המעורבות האיראנית מסבירה רק חלק מהאירועים, אמר גרגורי, שקיבל כמה איומי מוות שכוּונו אליו באופן ספציפי מאז 7 באוקטובר 2023.

"הלך הרוח של האוסטרלי הממוצע גם הוא הופך להיות נגד הקהילה היהודית," הוא אמר, וציין הפגנות המוניות, שלעיתים כללו דיבורי שנאה אנטישמיים, מחוץ לבית האופרה של סידני ומעבר לו. הוא ציין את הסרטון של שתי אחיות שתועדו אומרות בשיחת וידאו עם ישראלי שהן רוצות להרוג מטופלים ישראלים או לתת להם למות.

האחיות פוטרו וכעת עומדות לדין בגין הסתה, אך רגשותיהן משותפים לרבים אחרים ברחבי החברה האוסטרלית, אמר גרגורי.

התפשטות שנאה אנטישמית הייתה פתאומית ומטרידה במיוחד באוסטרליה, הוסיף גרגורי, והסביר שהיא נחשבה באופן נרחב למקלט בטוח שלא הושפע מהעלייה במה שנקרא 'אנטישמיות חדשה' – שנאת יהודים תחת מעטה של איבה כלפי ישראל – שהתפשטה ברחבי רוב אירופה.

"זה היה שינוי מוחלט. יהודים נמצאים באוסטרליה במשך זמן רב מאוד, ומעולם לא הייתה בעיה רצינית של אנטישמיות. הכל השתנה ב-7 באוקטובר," 2023, אמר גרגורי.