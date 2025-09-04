נתניהו על הודעת חמאס על נכונות להסכם כולל: ״ספין״

( 04/09/2025 / JNS )

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו דחה ביום רביעי את הודעת חמאס מהערב על מוכנותו להגיע ל״הסכם כולל״ לסיום המלחמה בעזה.

ארגון הטרור הציג את תנאיו להסכם, הכוללים את שחרור כל 48 החטופים שנותרו (20 מהם בחיים לפי ההערכות הישראליות): שחרור אסירי ביטחון פלסטינים, נסיגה מלאה של כוחות צה״ל מהרצועה, פתיחת המעברים ״לכל צורכי הרצועה״ ותחילת שיקום.

״מדובר בעוד ספין של חמאס שאין בו דבר חדש. המלחמה יכולה להסתיים מיד בתנאים שהקבינט קבע: שחרור כל החטופים, פירוק החמאס מנשקו, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה והקמת ממשל אזרחי חלופי שאינו מחנך לטרור, אינו משלח טרור ואינו יאיים על ישראל״, נמסר מלשכת ראש הממשלה.

שר הביטחון ישראל כ״ץ הגיב להודעת חמאס ואמר: ״חמאס ממשיך לאחוז עיניים ומשמיע מילים ריקות. בקרוב הוא יבין שעליו לבחור בין קבלתי תנאי ישראל לסיום המלחמה או שעזה תיהפך לתואמת רפיח ובית חאנון. צה"ל נערך במלוא העוצמה״.

גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', חבר מרכזי בקואליציה של נתניהו, התייחס להודעת חמאס: ״זה מאוד פשוט: השבת כל החטופים, פירוק חמאס מנשקו, פירוז עזה, רצועת ביטחון וחופש פעולה ישראלי ברצועה לאורך זמן. זה מצב הסיום המינימאלי של המלחמה. לא פרומיל אחד פחות. בעזרת השם נגיע אליו או בכניעת חמאס וקבלת התנאים הללו, או בהשמדתו במלחמה בקרוב״.

בהודעה הרשמית של חמאס נכתב: ״אנחנו עדיין ממתינים לתשובת ישראל להצעה שהועברה על ידי המתווכים ב־18 באוגוסט, שאושרה על ידי התנועה והפלגים הפלסטיניים״.

הארגון שב והביע תמיכתו בהקמת רשות טכנוקרטית עצמאית של מומחים פלסטינים שתנהל את ענייני האזרחים בעזה ותישא באחריות מלאה – מהלך התואם את הקמפיין שמובילה קהיר להקמת גוף כזה.

ערוץ 12 דיווח ביום רביעי כי ההודעה ״נתפסת כמהלך לחץ של חמאס נוכח היערכות ישראל לכניסה קרקעית לעזה. זהו ניסיון נוסף לאותת שחמאס כבר הסכים לפני למעלה משבועיים למתווה המתווכים להסכם חלקי, וכעת מציג גם מוכנות להסכם כולל – בעוד ישראל טרם השיבה״.

עוד דווח כי הרמטכ״ל רב־אלוף אייל זמיר צפוי להזהיר את מנהיגי הממשלה בימים הקרובים שישראל עשויה להידרש להטיל ממשל צבאי מלא ברצועת עזה עד נובמבר אם חמאס יובס בעזה סיטי. לפי זמיר, אם מעוזי חמאס יושמדו – צה״ל יהפוך לרשות השלטונית בפועל האחראית לחיי האזרחים בעזה.

לפי דיווח ב־Ynet ביום חמישי, הודעת חמאס על תמיכה בהסכם כולל מופנית לנשיא ארה״ב דונלד טראמפ, שדרש מוקדם יותר ביום רביעי לשחרר את כל החטופים וכתב ב־Truth Social: ״תגידו לחמאס להחזיר מיידית את כל 20 החטופים (לא 2 או 5 או 7!), ואז הדברים ישתנו במהירות. זה ייגמר!״

מקורות פלסטיניים מסרו ל־Ynet כי שינוי העמדה של חמאס ״נובע משני חששות מרכזיים של הנהגת התנועה: האפשרות שישראל תקים ממשל צבאי קבוע ברצועה, והחשש מהשפעתו של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, שעשויה להביא לכך שממשלו בוושינגטון לא יתייצב לצידם של הפלסטינים״.

בהודעת לשכת ראש הממשלה נכתב עוד: ״המלחמה יכולה להסתיים מיידית בתנאים שקבע הקבינט:

שחרור כל החטופים. פירוק חמאס מנשקו. פירוז הרצועה. שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה. הקמת ממשל אזרחי חלופי שאינו מחנך לטרור, אינו שולח טרור ואינו יאיים על ישראל. רק תנאים אלו ימנעו מחמאס להתחמש מחדש ולשוב על טבח ה־7 באוקטובר שוב ושוב כפי שהוא מבטיח״.

הודעת חמאס מתפרסמת בזמן שישראל מגייסת עשרות אלפי חיילי מילואים ולוחמים בסדיר לקראת מבצע גדול בלב עזה סיטי. במקביל מתבצעת פינוי של לא־מעורבים מהעיר.