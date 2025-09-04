פעילים פרו-פלסטינים שפכו צבע אדום על דוכן של אלביט בתערוכה בפולין

( 04/09/2025 / JNS )

שני בני אדם השליכו ביום רביעי צבע אדום על הדוכן של חברת הטכנולוגיה הביטחונית הישראלית אלביט מערכות בתערוכת התעשייה הביטחונית הבינלאומית 2025 (MSPO) בעיר קיילצה, פולין.

בתיעוד שפורסם ברשתות נראים התוקפים, גבר ואישה, צועקים בפולנית ומניפים דגלי פלסטין. לפי דיווח של ישראל ניוז ניוז, הם גם שחררו חומר בעל ריח חריף לעבר הדוכן הישראלי.

אנשי אבטחה במקום עצרו את השניים.

לפי אתר התערוכה, MSPO היא ״אחת מהתערוכות החשובות ביותר באירופה ובעולם, המיועדת לאנשי תעשיית הביטחון, מקבלי החלטות צבאיים ומומחים״, ומפגישה ״חברות מובילות, מוסדות ומשלחות מעשרות מדינות״.

העיתון כלכליסט דיווח כי בתערוכה בפולין השתתפו מספר חברות ביטחוניות ישראליות נוספות.

זו לא הפעם הראשונה שקבלנית הביטחון הישראלית הייתה למטרה של פעילי פרו־פלסטינים.

בשנת 2024 מחו פעילי ארגון Palestine Action הבריטי כמעט מדי יום באתרי אלביט, שמהם 16 פועלים בבריטניה.

הארגון, שהוכר מאז כארגון טרור, ביצע את מתקפתו הראשונה ב־30 ביולי 2020 נגד מטה אלביט מערכות בבריטניה שבלונדון.

הפורעים כיסו את הבניין בצבע ירוק ובכתובות גרפיטי בהן נכתב: ״Shut Elbit down״ ו־״F*** Elbit״. למחרת בבוקר השתלטו ארבעה מחברי הארגון על המשרדים, כך דיווח באותה עת ה־Sunday Times.

באפריל 2025 גזר בית משפט בשוודיה עונש על ארבעה נערים שהיו מעורבים במתקפת ירי נגד משרד אלביט מערכות בעיר גוטנבורג באוקטובר 2024.

לא היו נפגעים במתקפה, שהוגדרה בידי הרשויות כהתקפה מכוונת על מטרה ישראלית. בפסק הדין לא פורט מניע ברור למעשה.