ANÁLISIS: El liderazgo de Hamás en el extranjero «estaba bloqueando el acuerdo»

El dramático ataque israelí de este martes dirigido contra una reunión de la alta dirección político-terrorista de Hamás en Doha, Qatar, con el nombre en clave de Cumbre de Fuego, representa un cambio de paradigma en la guerra de casi dos años, al atacar al grupo terrorista en el territorio de uno de sus principales patrocinadores y responsables.

El objetivo del ataque era una reunión a la que asistía la cúpula del grupo terrorista, incluidos, según el canal saudí Al-Hadath, los miembros del politburó Mohammed Darwish (actual presidente del politburó), Khalil al-Hayya, Zaher Jabarin, conocido como el antiguo jefe de finanzas de Hamás, Khaled Mashaal, antiguo presidente del politburó, y otros altos cargos como Ghazi Hamad, Mousa Abu Marzouk y Hussam Badran.

La importancia estratégica de la operación fue señalada por una foto difundida por la Agencia de Seguridad Interior (Shin Bet), en la que se ve al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y al ministro de Defensa Israel Katz en el interior del centro de mando de operaciones especiales de la organización de inteligencia desde el que se dirigió la misión conjunta Shin Bet-Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Las FDI y el Shin Bet afirmaron que los líderes atacados en Doha han estado dirigiendo la guerra, son directamente responsables de la masacre del 7 de octubre de 2023 y que se tomaron medidas para mitigar el daño a los civiles.

«La idea es proyectar una determinación inflexible. Un mensaje a los captores: si hacen daño a los rehenes, su destino será similar al de aquellos que fueron eliminados en el extranjero. En otras palabras, no tendrán dónde esconderse». Oded Ailam, antiguo jefe de la División Antiterrorista del Mossad

Oded Ailam, antiguo jefe de la División Antiterrorista en el Mossad y actualmente investigador en el Centro de Jerusalén para la Seguridad y los Asuntos Exteriores (JCSFA, por sus siglas en inglés), dijo a JNS que el momento del ataque fue impulsado por varios factores, incluyendo el reconocimiento en Israel de que las negociaciones sobre los rehenes habían llegado a un callejón sin salida.

«El momento actual se debe principalmente al reconocimiento por parte de Israel de que estamos llegando a un punto muerto en las negociaciones llevadas a cabo por los actuales dirigentes externos, principalmente Khalil al-Hayya, Zaher Jabarin y Hussam Badran», explicó Ailam.

«Paradójicamente, están presentando una postura rígida, que no es típica de la dirección externa. Normalmente, la dirección interna es más rígida y decidida, pero aquí están bloqueando cualquier posibilidad de acuerdo que surja de vez en cuando. Eliminarlos podría motivar a Hamás a aceptar el acuerdo de Trump, especialmente a (el jefe terrorista de Hamás en Gaza) Izzadin Al-Hadad, que es el factor más decisivo en la Franja actualmente», añadió.

Ailam argumentó que el ataque también sirve para demostrar la inquebrantable determinación de Israel de lograr sus objetivos bélicos.

«Israel está creando una demostración de intenciones; de que vamos en serio con lo que dijimos: la eliminación total de Hamás. Y la prueba es que no tenemos miedo de hacer algo que casi nunca hemos hecho antes y asumir la responsabilidad de un ataque de precisión aéreo contra un país que no está definido como un Estado enemigo«, declaró, señalando que el último ataque comparable fue en Túnez contra la sede de la OLP en 1985, aunque el país africano era considerado un Estado enemigo en ese momento.

El ataque actual, subrayó, es una amenaza directa a los dirigentes de Hamás en Gaza que retienen a los rehenes. «La idea es proyectar una determinación inflexible. Un mensaje a los captores: si hacen daño a los rehenes, su destino será similar al de aquellos que fueron eliminados en el extranjero. En otras palabras, no tendrán dónde esconderse«, expresó.

De manera crucial, Ailam evaluó que una operación de esta magnitud y sensibilidad no podría haberse llevado a cabo sin la coordinación estadounidense. «Hay un aspecto muy interesante aquí y es que el ataque en Doha se llevó a cabo muy, muy cerca de la base aérea estadounidense de Al Udeid, que es la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio. Qatar es un aliado de Estados Unidos», señaló.

Y agregó: «No veo ninguna posibilidad de que un ataque así se haya llevado a cabo sin coordinación con los estadounidenses. El significado desde la perspectiva de (el presidente estadounidense Donald) Trump es que no tiene miedo. Está diciendo: ‘Vale, ladrarán. Harán mucho ruido en los medios, pero al final, las capacidades de Qatar son limitadas‘. No olvidemos que es un país de 250.000 ciudadanos. No pueden exactamente disparar misiles contra Estados Unidos o Israel. Es probable que su capacidad se centre principalmente en la esfera mediática».

En una declaración hecha pública el martes, la Oficina del Primer Ministro israelí declaró: «La acción de hoy contra los principales jefes terroristas de Hamás ha sido una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad».

El ataque pone en evidencia el rol profundamente destructivo de Qatar.

Según un detallado informe de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), con sede en Washington D.C., Qatar ha sido un principal facilitador político y financiero de Hamás durante décadas, al tiempo que acogía a 10.000 soldados estadounidenses y disfrutaba del estatus de importante aliado no perteneciente a la OTAN.

El exemir de Qatar fue el primer dirigente mundial que visitó Gaza tras la violenta toma del poder por Hamás en 2007 y, desde entonces, Doha ha invertido aproximadamente 1.800 millones de dólares en el enclave dirigido por Hamás. El 7 de Octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar hizo pública una declaración en la que responsabilizaba «exclusivamente a Israel» de la masacre cometida por Hamás contra unos 1.200 israelíes.

El Estado del Golfo, que está estrechamente alineado con el movimiento mundial Hermandad Musulmana, ha estado acogiendo a la oficina política de Hamás y a sus principales dirigentes, entre ellos Ismail Haniyeh (eliminado en una instalación de las Guardias Revolucionarias iraníes en Teherán, Irán, en julio de 2024) y Mashaal, ambos de los que se estima que tenían más de 4.000 millones de dólares cada uno y vivían en hoteles de cinco estrellas.

Al mismo tiempo, la cadena estatal qatarí Al Jazeera funciona como un portavoz mediático y amplificador de la propaganda de Hamás, ensalzando regularmente sus actividades yihadistas. El FDD señaló que, a pesar de las afirmaciones de Qatar de que su patrocinio podría «moderar» a Hamás, ha contribuido a facilitar cinco guerras distintas contra Israel (2008, 2012, 2014, 2021 y 2023).

