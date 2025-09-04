ANÁLISIS | Noticias falsas: por qué los medios tradicionales confunden terroristas con periodistas

( 04/09/2025 / JNS )

Una reciente oleada de titulares ha reforzado la creciente narrativa de que el ejército israelí ataca deliberadamente a periodistas en Gaza. El ataque aéreo de la semana pasada contra el Hospital Nasser en Jan Yunís se convirtió en el último ejemplo, y tanto Hamás como los principales medios internacionales alegaron que Israel mató intencionadamente a cinco periodistas en un ataque que dejó 20 civiles muertos.

La condena mundial no se hizo esperar, lo que llevó al primer ministro Benjamín Netanyahu a expresar su pesar, calificando el incidente de «trágico accidente«.

Al día siguiente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon que seis de los muertos eran conocidos operativos de Hamás y que el ataque tuvo como objetivo un lugar adyacente a una cámara de vigilancia del grupo terrorista que se utilizaba para seguir los movimientos de las tropas.

El patrón de criticar a Israel por la muerte de reporteros afiliados a Hamás o reporteros que operaban en las inmediaciones de terroristas del grupo islamista radical se ha convertido en una característica definitoria de la información internacional. Los titulares y los primeros párrafos hacen hincapié en la muerte de «periodistas», mientras que las referencias a los vínculos con Hamás, a sus funciones propagandísticas o al control que ejerce el grupo sobre los medios de comunicación locales suelen aparecer solo de pasada, si es que aparecen.

¿Periodistas o terroristas?

Aunque entre los seis agentes terroristas citados no figuraba ninguno de los medios de comunicación que murieron en el ataque, varios periodistas que perdieron la vida en el lugar sí tenían afiliaciones terroristas.

Mohammed Salama de Al Jazeera, que murió en el Hospital Nasser, fue filmado cruzando a Israel el 7 de octubre de 2023, sosteniendo una bandera palestina y de pie sobre un tanque israelí con un cinturón de munición de ametralladora.

«Casi todos los periodistas de Gaza o trabajan para medios de Hamás o trabajan para ‘Al Jazeera’, que no es una organización de noticias legítima y tiene muchos vínculos terroristas, o trabajan para organizaciones de medios occidentales como ‘Reuters’ o ‘The New York Times’, en cuyo caso están profundamente censurados y sólo se les permite informar sobre contenidos aprobados por Hamás» Profesor Eytan Gilboa, fundador y director de la Facultad de Comunicación de la Universidad Bar-Ilan

Mariam Abu Daqqa, que también fue asesinado en el Hospital Nasser y fue reivindicado por Associated Press, era un empleado que impartía cursos de «periodismo» para la Oficina Gubernamental de Medios de Comunicación dirigida por Hamás.

Mientras que los agentes de los medios de comunicación asesinados en el hospital Nasser estaban circunstancialmente vinculados a operaciones terroristas, hay docenas de casos en los que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron a «periodistas» como agentes terroristas activos o incluso comandantes de batallones de Hamás.

Anas al-Sharif fue eliminado a mediados de agosto y se reveló que era un líder de una célula de Hamás responsable de ataques con cohetes, que se hacía pasar por periodista.

Hossam Shabat fue objetivo de las FDI en marzo debido a su implicación en ataques contra tropas israelíes cerca de Beit Lahia, en el norte de Gaza, pero afirmó ser corresponsal, lo que provocó la condena internacional.

Ismail al-Ghoul afirmó ser reportero de campo y fue eliminado en marzo, después de que las FDI revelaran que era un operativo de Nukhba en Hamás implicado en los atentados del 7 de Octubre.

Ismail Abu Omar escribía para Al Jazeera pero se demostró que era un subcomandante de compañía en un batallón de Hamás que participó en los atentados del 7 de Octubre.

Por último, Hamza Dahdouh, hijo mayor del jefe de la oficina de Al Jazeera y periodista en nómina de la cadena, murió en un ataque con dron contra un vehículo en el que viajaban periodistas en Jan Yunís. El grupo estaba filmando las consecuencias de un ataque anterior. Murió junto con el periodista independiente Mustafa Thuraya. Las FDI demostraron más tarde que Thuraya era un subcomandante de escuadrón de Hamás y explicaron que Hamza estaba afiliado a la unidad de ingeniería electrónica de la Yihad Islámica Palestina y había sido comandante en su batallón Zeitoun. El escuadrón estaba «operando activamente un avión que suponía una amenaza para las tropas de las FDI» en el momento del ataque.

Los ejemplos citados no son más que una estrecha representación de un fenómeno más amplio. El ala política de Hamás controla quién es reconocido como periodista en el territorio. Las credenciales de prensa se expiden a través de la Oficina Gubernamental de Medios de Comunicación del grupo, que supervisa los medios locales.

En consecuencia, muchos de los que en el extranjero se describen como periodistas trabajan al mismo tiempo en las estructuras políticas o militares de Hamás. Aunque a escala internacional se les considera miembros de la prensa, la mayoría de las personas incluidas en el recuento mundial de víctimas pertenecen a la categoría de agentes afiliados a Hamás y no a la de reporteros independientes.

No hay verdaderos periodistas



El profesor Eytan Gilboa, fundador y director de la Facultad de Comunicación de la Universidad Bar-Ilan de Ramat Gan, Israel, explicó que es imposible calificar de «periodismo legítimo» casi ninguna de las actividades que se desarrollan en Gaza en estos momentos.

«No basta con llamarse periodista y llevar un chaleco que ponga ‘prensa’ para ser un periodista de verdad», dijo Gilboa a JNS. «No hay periodistas de verdad en Gaza, igual que en Rusia, China, Corea del Norte o Irán», agregó.

«Casi todos los periodistas de Gaza trabajan para medios de Hamás o para Al Jazeera, que no es una organización de noticias legítima y tiene muchos vínculos con el terrorismo, o para organizaciones de medios occidentales como Reuters o The New York Times, en cuyo caso están profundamente censurados y sólo se les permite informar sobre contenidos aprobados por Hamás», afirmó.

«La mayoría de las veces son empleados de Hamás, que trabajan para Hamás, lo que significa que no son periodistas, sino propagandistas«, añadió Gilboa.

La confusión de periodistas acreditados con reporteros locales ha dado lugar a una inflación masiva del número de supuestos periodistas muertos en Gaza.

Desde el comienzo de la guerra, las Naciones Unidas han afirmado que 242 «periodistas» han muerto en Gaza. Sin embargo, ha habido cero casos de periodistas extranjeros acreditados muertos en Gaza. Todos los agentes de los medios de comunicación denunciados por la ONU no están acreditados o lo están a través de la Oficina de Medios de Comunicación del Gobierno de Hamás. Aunque no existen estadísticas sobre el porcentaje de periodistas asesinados que se sabe que son operativos terroristas, hay decenas de casos conocidos públicamente.

En cambio, decenas de periodistas extranjeros acreditados fueron asesinados en Irak y Siria, y seis lo han sido hasta ahora en Ucrania.

Mientras que los militares occidentales han intentado tradicionalmente proteger las operaciones legítimas de los medios de comunicación, los operativos de medios de comunicación afiliados a enemigos han sido considerados a menudo como objetivos válidos.

Una amenaza más peligrosa



El exviceministro israelí de Relaciones Exteriores Danny Ayalon, presidente de la firma de asesoría financiera Silver Road Capital, explicó que, en su opinión, los operativos de propaganda y medios de comunicación, que trabajaban con Hamás, estaban participando en las hostilidades militares.

«En la Segunda Guerra Mundial, ¿eran Goebbels y la maquinaria de propaganda nazi un objetivo legítimo? Por supuesto que lo eran, y eran incluso más peligrosos que algunos objetivos militares. Por supuesto, esto tiene que ser manejado con cuidado y profesionalmente, pero en general, esto podría ser definitivamente una amenaza», dijo Ayalon a JNS.

Formando la narrativa



Según los expertos, la cuidadosa formación de la narrativa de «Israel mata periodistas» no es un proceso orgánico sino el producto de una operación mediática concentrada.

«Hamás es muy deliberado y sofisticado en su guerra de propaganda. La misma técnica que Hamás utilizó para difundir la idea de la hambruna se utiliza para difundir la idea de que Israel ataca a los periodistas», dijo Ayalon. «Su ejército es muy débil, pero siguen siendo muy funcionales en otros aspectos, como los medios de comunicación y la propaganda. Envían mensajes, imágenes y vídeos todos los días; son muy activos en las redes sociales. Esa parte de Hamás sigue funcionando», añadió.

Gilboa se mostró de acuerdo con esta valoración, y agregó que «Hamás ha organizado una campaña muy exitosa y organizada en la que afirma que Israel está matando a periodistas en Gaza porque Israel no quiere que se informe de todas las cosas horribles que están ocurriendo en Gaza».

Hamás cuenta con una disciplinada maquinaria de propaganda que funciona como una extensión de su aparato político y militar. El grupo controla Al-Aqsa TV y las plataformas afiliadas de radio, prensa escrita y en línea, junto con docenas de canales de Telegram que distribuyen imágenes del campo de batalla y listas de bajas. Los equipos de medios de comunicación integrados en los combatientes graban las operaciones y publican material en cuestión de horas, a menudo destacando a personas identificadas internacionalmente como periodistas. Las imágenes fijas, los vídeos y las estadísticas se amplifican a través de medios de comunicación afines y redes de activistas.

El grupo también explota las plataformas mundiales de las redes sociales. Los vídeos de operaciones de combate, funerales y víctimas civiles se suben a TikTok, X e Instagram en cuestión de minutos, empaquetados para su distribución viral. Aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram amplían aún más la circulación a través de redes privadas.

Gran parte de este contenido es reproducido por los medios de comunicación internacionales sin atribución, lo que otorga a las narrativas de Hamás un alcance mucho mayor. Al Jazeera es un conducto clave que difunde material procedente de Hamás y lo presenta como información de primera línea. A partir de ahí, las imágenes y las cifras son recogidas por medios tradicionales como la BBC, la CNN y Reuters, que a menudo recurren a colaboradores locales acreditados por Hamás.

Con el tiempo, este sistema ha generado una serie de relatos generales que dominan el debate mundial sobre la guerra. Entre ellas se encuentran las afirmaciones de que Israel ataca sistemáticamente a los periodistas, que Gaza se enfrenta a una hambruna inminente y que las operaciones militares israelíes constituyen un genocidio. Otros temas describen a Israel atacando deliberadamente hospitales, matando intencionadamente a niños y atacando a civiles en lugares de distribución de ayuda. Las órdenes de evacuación se describen a menudo como una limpieza étnica o una segunda Nakba.

Cada una de estas narrativas se origina en los canales controlados por Hamás, es amplificada por Al Jazeera y luego reforzada por la cobertura occidental, a menudo sin corroboración independiente.

La respuesta de Israel

Según los expertos, las políticas israelíes que restringen el acceso de los periodistas a Gaza han aumentado la capacidad de Hamás para controlar las narrativas mediáticas que surgen de la franja. «Israel no deja entrar a los periodistas porque podría ponerlos en peligro y podría crear un problema logístico para los militares«, explicó Ayalon. «Sin embargo, mientras existan estas restricciones por parte de Israel, se generan sospechas y se permite a Hamás alimentar a los medios internacionales con lo que quieran», añadió.

Gilboa dijo que, en su opinión, esta política estaba haciendo más mal que bien al esfuerzo bélico de Israel.

«La política de Israel de no dejar entrar a los periodistas en Gaza está complicando las cosas. Israel afirma estar preocupado por la seguridad de los periodistas, pero a mí me parece que está perjudicando mucho a Israel y que sería más fácil dejar entrar a la prensa extranjera y que ellos fueran responsables de su propia seguridad», declaró.

Desde el comienzo de la guerra, los corresponsales extranjeros tienen prácticamente prohibido entrar en la Franja de forma independiente. A los periodistas que desean acceder se les exige que se incorporen a las Fuerzas de Defensa de Israel en condiciones estrictas, lo que deja la cobertura dentro de Gaza casi exclusivamente en manos de reporteros locales acreditados por Hamás. Esto, entre otros factores, ha hecho que los medios de comunicación internacionales se basen en gran medida en material controlado por Hamás, lo que ha alimentado las acusaciones contra Israel, ya que las cifras de víctimas y los relatos procedentes de fuentes vinculadas a Hamás circulan ampliamente sin apenas verificación independiente.

Además del restringido acceso periodístico a Gaza, según los expertos, el limitado esfuerzo de relaciones públicas de Israel ha permitido a Hamás tomar la iniciativa en el campo de batalla informativo. El Ministerio de Diplomacia Pública, creado solo unos meses antes de la guerra, se cerró en octubre de 2023, y su presupuesto se redirigió a proyectos de rehabilitación civil cerca de Gaza.

Desde entonces, la responsabilidad de los mensajes internacionales se ha repartido entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina del Primer Ministro y la Unidad de Portavoces de las FDI, sin que exista una autoridad central de coordinación. Se creó una Dirección Nacional de Diplomacia Pública dependiente del Gabinete del Primer Ministro, pero ha funcionado con un personal mínimo, sin director permanente y dependiendo de portavoces autónomos.

En 2025, el Gobierno aprobó un presupuesto sin precedentes de unos 545 millones de shekels (150 millones de dólares) para los esfuerzos de diplomacia pública del Ministerio de Relaciones Exteriores, más de 20 veces la asignación anterior a la guerra, pero a mediados de año sólo se habían gastado 60 millones de shekels, lo que refleja retrasos burocráticos y una escasa capacidad operativa.

Otras ramas, como la Agencia de Publicidad del Gobierno Israelí (Lapam), se han enfrentado a dimisiones masivas y a un estancamiento de la contratación.

El resultado es un sistema fragmentado en el que Hamás se comunica a diario y en tiempo real, mientras que la mensajería oficial de Israel sigue siendo lenta, sin fondos y mal coordinada.

«Israel no tiene una operación de relaciones públicas racionalizada. Está todo desarticulado, y ahora mismo, necesitamos especialmente una respuesta coordinada fuerte», dijo Ayalon. «Es muy difícil coordinar una campaña mediática unificada sin que alguien dé instrucciones, se asegure de que todo el mundo envía el mismo mensaje y establezca una política clara», prosiguió.

Existe un amplio consenso en que la diplomacia pública es uno de los teatros cruciales de la guerra actual y uno en el que Israel está rindiendo especialmente mal. En ese contexto, la difusión de la narrativa sobre Israel dirigida a la prensa no es más que un síntoma de un problema mayor.

«Hay una grave negligencia por parte del Gobierno en el manejo de este asunto. Israel necesita invertir inmediatamente en esta parte crítica de la guerra. Necesitamos un fuerte impulso tanto en las redes sociales como en los medios tradicionales para luchar contra la propaganda de Hamás», dijo Ayalon.

Y añadió que Israel está bien posicionado para tomar la delantera en este aspecto de la guerra. «Necesitamos un mensaje claro, necesitamos más acceso a los medios de comunicación y equipos de portavoces más fuertes, y necesitamos mucha más presencia en Internet. No hay ninguna razón por la que debamos perder aquí. Somos líderes tecnológicos mundiales y deberíamos ser mucho más fuertes que Hamás en este aspecto», afirmó Ayalon.

Gilboa dijo: «Israel no tiene una estrategia organizada de diplomacia pública. No hay oficinas, ni sistema, ni personal, ni recursos. El Gobierno israelí no ha comprendido que las campañas militares deben ir acompañadas de campañas de información. No entienden que el poder duro no es suficiente».