Un grupo de ayuda a Gaza halla vivo a un niño que un excontratista dijo que murió en un ataque de fuerzas israelíes

( 04/09/2025 / JNS )

Un niño gazatí que Tony Aguilar, antiguo contratista de UG Solutions, afirmó que había sido asesinado por tropas israelíes, ha sido encontrado sano y salvo, según la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), financiada por el Gobierno de Estados Unidos.

Aguilar declaró que soldados israelíes mataron a un niño, al que identificó como «Amir«, en un «muro de balas» el 28 de mayo en un lugar de distribución de la fundación. The Daily Wire informó el jueves que el niño -cuyo nombre es Abdul Rahim Muhammad Hamden, y que se hace llamar Aboud– se encuentra bien.

El medio publicó imágenes de video del niño, que se encuentra «en un lugar seguro y no revelado después de que un contratista estadounidense difundiera una falsa historia sobre su muerte».

«Tras entrevistas con miembros de la familia y semanas de trabajo detectivesco, el niño, que en realidad responde al nombre de Abood, fue encontrado viviendo con su madre biológica después de que abandonara abruptamente la casa de su madrastra en julio», según The Daily Wire. «La identidad del niño fue confirmada a través de la biometría, y permaneció en posesión de la camiseta que llevaba en el video viral de Aguilar», agregó.

«Cuando esta mentira se compartió descarada y cobardemente desde la prensa hasta los pasillos del Congreso, nuestro equipo se propuso encontrar a este pequeño, costara lo que costara», declaró el reverendo Johnnie Moore, director ejecutivo de la fundación. «No para mostrar la verdad o demostrar nuestro punto de vista, sino para salvar la vida del niño. Estas mentiras ponían en peligro su vida«, añadió.

«Demasiadas personas, incluso en la prensa y la sociedad civil, se apresuraron a difundir afirmaciones no verificadas sin hacer las preguntas más básicas», declaró Moore. «El público y los responsables políticos deberían preguntarse qué más han oído y creído sobre la Fundación Humanitaria Gaza que también sea mentira», añadió.

La fundación declaró que el niño fue encontrado «tras semanas de esfuerzos de alto riesgo por parte del equipo humanitario de la GHF y veteranos estadounidenses, que trabajaron estrechamente con miembros de la comunidad local para confirmar la identidad del niño y garantizar su seguridad«.

Aguilar fue «despedido por mala conducta» y «fabricó una historia alegando que un joven llamado Amir había sido disparado y asesinado por las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) el 28 de mayo después de buscar ayuda en un sitio de la GHF», declaró la fundación. «Aguilar repitió estas afirmaciones en múltiples apariciones en los medios de comunicación, describiendo con detalles vívidos y falsos los supuestos últimos momentos del niño», prosiguió.

«Aguilar difundió fotografías del niño en los medios de comunicación de todo el mundo, tergiversando a sabiendas su interacción y cambiando la historia a cada aparición», señaló.

Aguilar fue expulsado de una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado el miércoles tras gritar desde la tribuna que Estados Unidos era cómplice de genocidio.

«Imaginen el tipo de persona que pondría en peligro la vida de un niño por 15 minutos de fama. Eso es lo que hizo Tony Aguilar», declaró la fundación. «Los medios, personas influyentes e individuos que le dieron una plataforma, incluso después de que la GHF y varios periodistas interesados en la verdad proporcionaran hechos claros y contradictorios, comparten esa responsabilidad», subrayó.

Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel, expresó: «Espero que los medios que publicaron la historia del desacreditado empleado despedido emitan una retractación y una disculpa«.

Un ministro israelí comparte un informe sobre los presuntos vínculos terroristas de «supuestos» periodistas palestinos

En el trasfondo de las acusaciones de que Israel está atacando a propósito a periodistas en Gaza, el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, compartió este miércoles un informe que documenta muchos de los supuestos vínculos terroristas de los periodistas. «Hemos analizado a fondo quiénes eran realmente los supuestos ‘periodistas’ asesinados en Gaza. Los resultados a continuación», escribió Chikli en la red social X. Incluyó un enlace a Media Watch, un sitio web que afirma descubrir lazos ocultos entre periodistas y corporaciones, terroristas y grupos políticos «para que el público pueda ver quién es realmente independiente y quién sirve a una agenda». El sitio, cuyo dominio se registró por primera vez en agosto pasado y cuya propiedad no está clara, enumera a 48 periodistas que, según afirma, estaban directamente afiliados a un grupo terrorista o tenían alguna conexión con uno.

© JNS