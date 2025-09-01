Las tormentas obligan a retroceder a la flotilla de Gaza con Greta Thunberg

( 01/09/2025 / JNS )

Una flottilla con destino a Gaza formada por decenas de barcos, entre ellos uno en el que viajaba la activista sueca antiisraelí Greta Thunberg, se vio obligada a regresar hasta el puerto de Barcelona debido al temporal, según informaron el lunes los organizadores.

La flotilla Global Sumud (firmeza en árabe) publicó un comunicado en su canal de Telegram en el que informaba de que la salida de la misión se había «retrasado para priorizar la seguridad en medio de los fuertes vientos del Mediterráneo».

«Realizamos una prueba de mar y luego regresamos a puerto para permitir que pasara la tormenta. Esto significó retrasar nuestra salida para evitar el riesgo de complicaciones con los barcos más pequeños», añadiendo que los buques se enfrentaban a vientos de 30 nudos (35 mph o 56 kph).

Los organizadores no señalaron cuándo se reanudaría la travesía.

Thunberg y otros cientos de activistas antiisraelíes partieron de España y otros países el domingo, en lo que Reuters describió como la mayor flotilla de Gaza hasta la fecha, en un intento de romper el bloqueo israelí de la Franja.

Es la segunda flotilla de protesta de la activista climática sueca, que ha pivotado hacia el extremismo antiisraelí desde el ataque dirigido por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. A ella se unen la parlamentaria portuguesa de extrema izquierda Mariana Mortágua, el actor irlandés Liam Cunningham, que ha apoyado un boicot cultural al Estado judío, y activistas de 44 países, que partieron de Barcelona, Sicilia, Grecia y Túnez.

La flotilla Global Sumud es descrita por la Feria de Ideas y Libros Radicales de Barcelona, que retransmitió la salida en directo, como «el mayor movimiento humanitario civil internacional de la historia para romper el asedio a Gaza, abrir un corredor humanitario marítimo y denunciar el genocidio contra los palestinos».

Este domingo se celebró una reunión restringida en la residencia oficial del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Jerusalén para discutir la estrategia operativa contra las más de 200 personas que participan en la flotilla. Participaron el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y personal de seguridad.

Ben-Gvir propuso a Netanyahu medidas más duras como parte de una estrategia disuasoria para prevenir futuras flotillas. Al parecer, esta estrategia se formuló en una reunión preparatoria organizada por el ministro el 28 de agosto con altos cargos de la Policía y del Servicio de Prisiones.

La estrategia incluye «detener a los activistas en condiciones de nivel terrorista en las instalaciones de Ktzi’ot y Damon (para mujeres), sin televisión ni radio, sin comidas de calidad superior, y con custodia prolongada en lugar de una simple noche», informó Israel Hayom.

«El fundamento de la custodia en estas condiciones, se afirmó durante la reunión, es su llegada a violar una zona militar restringida, además de crear documentación sobre cada individuo utilizando fotografías con terroristas y vínculos con grupos terroristas», continuó el informe.

Además, según la propuesta, Israel incautará las embarcaciones y las convertirá en activos policiales para establecer una fuerza marítima para operaciones policiales, que una evaluación judicial ya ha demostrado que permitiría incautar este tipo de barcos.

Israel Hayom citó fuentes cercanas a Ben-Gvir que afirmaban que el manejo «suave» de anteriores flotillas de protesta no logró disuadir a los activistas de intentarlo de nuevo. Las fuentes añadieron que si se aprueba la estrategia, «tras varias semanas en Ktzi’ot y Damon, se arrepentirán de haber llegado hasta aquí. Debemos eliminar sus ganas de volver a intentarlo».

En junio, Thunberg fue detenida por la Marina israelí durante un intento de llegar a Gaza a bordo del Madleen, y posteriormente fue deportada.

De las 12 personas a bordo del Madleen, cuatro, incluida Thunberg, aceptaron ser deportados de Israel voluntariamente, mientras que a todos se les prohibió la entrada al Estado judío durante 100 años, según sus abogados.

Al aterrizar en el aeropuerto Charles de Gaulle, cerca de París, Thunberg dio una rueda de prensa en la que afirmó que había sido «secuestrada» por Israel.

La Unidad de Portavoces de las Fuerzas de Defensa de Israel declaró a JNS el 11 de agosto que los militares «hacen cumplir el bloqueo naval de seguridad sobre la Franja de Gaza y están preparados para una amplia gama de escenarios, sobre los que actuarán de acuerdo con las directrices del escalón político».

Netanyahu confirma el ataque contra el jefe de propaganda de Hamás en la ciudad de Gaza

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, confirmó el domingo que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron al jefe de propaganda de Hamás, Abu Obeida, en un ataque aéreo en la ciudad de Gaza durante el fin de semana. «Golpeamos al portavoz de Hamás, el portavoz de la organización asesina y malvada, Abu Obeida», dijo Netanyahu antes de la reunión semanal del Consejo de Ministros. «Espero que ya no esté con nosotros, pero observo que no queda nadie para responder a esa pregunta en el bando de Hamás». Las FDI dijeron el sábado por la noche que habían golpeado a un «terrorista clave de Hamás» en la zona de la ciudad de Gaza, en medio de informaciones de que Abu Obeida había muerto. Según Hamás, el ataque tuvo como objetivo un edificio del barrio Rimal de la ciudad de Gaza, y causó «decenas de muertos y heridos». Una fuente palestina declaró el domingo por la mañana al canal saudí Al-Arabiya que el jefe de propaganda de Hamás, que nunca ha mostrado su rostro al público, había muerto. A finales de octubre de 2023, la división de medios árabes de la Unidad del Portavoz de las FDI reveló la identidad de Abu Obeida, nombrándolo como Hudhayfah Kahlot. «Hudhayfah Kahlot, has sido desenmascarado», tuiteó el coronel Avichay Adraee, jefe de la división de medios árabes, compartiendo un vídeo en el que se revela el rostro de Kahlot. «A él y a otros líderes de Hamas-ISIS les gusta esconderse dentro de túneles y detrás de mujeres y niños, así como detrás de máscaras y sombras». «Es hora de dejar de encubrirse. La máscara y el keffiyeh no les ayudarán», dijo Adraee.

© JNS