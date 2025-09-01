Las tormentas obligan a retroceder a la flotilla de Gaza con Greta Thunberg

Una flottilla con destino a Gaza formada por decenas de barcos, entre ellos uno en el que viajaba la activista sueca antiisraelí Greta Thunberg, se vio obligada a regresar hasta el puerto de Barcelona debido al temporal, según informaron el lunes los organizadores.
La flotilla Global Sumud (firmeza en árabe) publicó un comunicado en su canal de Telegram en el que informaba de que la salida de la misión se había «retrasado para priorizar la seguridad en medio de los fuertes vientos del Mediterráneo».
«Realizamos una prueba de mar y luego regresamos a puerto para permitir que pasara la tormenta. Esto significó retrasar nuestra salida para evitar el riesgo de complicaciones con los barcos más pequeños», añadiendo que los buques se enfrentaban a vientos de 30 nudos (35 mph o 56 kph).
Los organizadores no señalaron cuándo se reanudaría la travesía.
Thunberg y otros cientos de activistas antiisraelíes partieron de España y otros países el domingo, en lo que Reuters describió como la mayor flotilla de Gaza hasta la fecha, en un intento de romper el bloqueo israelí de la Franja.
Es la segunda flotilla de protesta de la activista climática sueca, que ha pivotado hacia el extremismo antiisraelí desde el ataque dirigido por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. A ella se unen la parlamentaria portuguesa de extrema izquierda Mariana Mortágua, el actor irlandés Liam Cunningham, que ha apoyado un boicot cultural al Estado judío, y activistas de 44 países, que partieron de Barcelona, Sicilia, Grecia y Túnez.
La flotilla Global Sumud es descrita por la Feria de Ideas y Libros Radicales de Barcelona, que retransmitió la salida en directo, como «el mayor movimiento humanitario civil internacional de la historia para romper el asedio a Gaza, abrir un corredor humanitario marítimo y denunciar el genocidio contra los palestinos».
Este domingo se celebró una reunión restringida en la residencia oficial del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Jerusalén para discutir la estrategia operativa contra las más de 200 personas que participan en la flotilla. Participaron el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y personal de seguridad.
Ben-Gvir propuso a Netanyahu medidas más duras como parte de una estrategia disuasoria para prevenir futuras flotillas. Al parecer, esta estrategia se formuló en una reunión preparatoria organizada por el ministro el 28 de agosto con altos cargos de la Policía y del Servicio de Prisiones.
La estrategia incluye «detener a los activistas en condiciones de nivel terrorista en las instalaciones de Ktzi’ot y Damon (para mujeres), sin televisión ni radio, sin comidas de calidad superior, y con custodia prolongada en lugar de una simple noche», informó Israel Hayom.
«El fundamento de la custodia en estas condiciones, se afirmó durante la reunión, es su llegada a violar una zona militar restringida, además de crear documentación sobre cada individuo utilizando fotografías con terroristas y vínculos con grupos terroristas», continuó el informe.
Además, según la propuesta, Israel incautará las embarcaciones y las convertirá en activos policiales para establecer una fuerza marítima para operaciones policiales, que una evaluación judicial ya ha demostrado que permitiría incautar este tipo de barcos.
Israel Hayom citó fuentes cercanas a Ben-Gvir que afirmaban que el manejo «suave» de anteriores flotillas de protesta no logró disuadir a los activistas de intentarlo de nuevo. Las fuentes añadieron que si se aprueba la estrategia, «tras varias semanas en Ktzi’ot y Damon, se arrepentirán de haber llegado hasta aquí. Debemos eliminar sus ganas de volver a intentarlo».
En junio, Thunberg fue detenida por la Marina israelí durante un intento de llegar a Gaza a bordo del Madleen, y posteriormente fue deportada.
De las 12 personas a bordo del Madleen, cuatro, incluida Thunberg, aceptaron ser deportados de Israel voluntariamente, mientras que a todos se les prohibió la entrada al Estado judío durante 100 años, según sus abogados.
Al aterrizar en el aeropuerto Charles de Gaulle, cerca de París, Thunberg dio una rueda de prensa en la que afirmó que había sido «secuestrada» por Israel.
La Unidad de Portavoces de las Fuerzas de Defensa de Israel declaró a JNS el 11 de agosto que los militares «hacen cumplir el bloqueo naval de seguridad sobre la Franja de Gaza y están preparados para una amplia gama de escenarios, sobre los que actuarán de acuerdo con las directrices del escalón político».
© JNS