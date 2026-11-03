Israeli embassy thanks Lisbon for removing antisemitic, anti-Israel graffiti
(Nov. 3, 2026 / JNS)
Israel’s embassy in Portugal on Monday thanked the Lisbon City Council for swiftly removing what it described as antisemitic and anti-Israel graffiti and vandalism near the city’s MEO Arena.
The embassy praised Lisbon’s response, saying its firm stance against antisemitism and incitement to hatred demonstrated the Portuguese capital’s commitment to tolerance, safety and mutual respect.
A Embaixada de Israel em Portugal expressa o seu sincero agradecimento à Câmara Municipal de Lisboa e às suas equipas pela ação rápida e decisiva na remoção de graffitis e atos de vandalismo antissemitas e anti-Israel — repletos de ódio — no MEO Arena.— Israel em Portugal🇮🇱🇵🇹 (@IsraelinPT) November 2, 2026
Uma postura firme contra o… pic.twitter.com/GkaBMeyAei