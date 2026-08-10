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Big Cypress Research

Big Cypress Research LLC is a U.S.-based strategic research and public-affairs intelligence firm headquartered in South Florida. The firm provides opposition and reputation research, public-affairs intelligence, economic-sanctions and illicit-finance analysis, public-records and government-transparency support, cross-border due diligence, media monitoring and rapid-response research. Big Cypress Research uses lawful open sources, public records, corporate registries and licensed research platforms to help clients navigate political, regulatory and reputational risk. Learn more at bigcypressresearch.com.
Temple of Hercules in Amman, Jordan. Credit: CC BY-SA 2.0, Carole Raddato.
The Wire
Big Cypress Research opens first Middle East office in Amman, Jordan
New Jordan-based operation expands Arabic-language monitoring and analysis of sanctions evasion, illicit finance, foreign influence and political developments affecting Israel and U.S. interests.
Aug. 10, 2026
Big Cypress Research