IDF issues Farsi warning urging Iranians to avoid rail travel
Military post urges civilians to avoid rail systems, citing potential danger through 9 p.m. local time.
( Apr. 7, 2026 / JNS )
The Israel Defense Forces on Tuesday issued a warning to Iranians to avoid traveling by rail until 9 p.m. local time, the military said in a Farsi-language tweet.
“Dear citizens, for your safety, we kindly ask you to refrain from using and traveling by train throughout Iran from now until 21:00,” the post read.
“Your presence on trains and near railway tracks puts your life at risk,” it added.
‼️ هشدار فوری به استفادهکنندگان و مسافران قطارها در کشور ایران.— ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) April 7, 2026
⭕️ شهروندان گرامی، به منظور امنیت شما، خواهشمندیم از این لحظه تا ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران، از استفاده و سفر با قطار در سراسر ایران خودداری نمایید.
⭕️ حضور شما در قطارها و در مجاورت خطوط راهآهن جانتان را به خطر می…