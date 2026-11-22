CENTCOM denies Iranian claim of missile strike on US F-16
(Nov. 22, 2026 / JNS)
U.S. Central Command on Saturday rejected an Iranian military claim that an air-defense missile damaged an American F-16 fighter jet over the Persian Gulf on Friday, forcing it to make an emergency landing.
“Iran did not attack a U.S. F-16 fighter aircraft yesterday — at all,” CENTCOM wrote on X. “All U.S. military fighter jets in the Middle East are safe and accounted for.”
🚫 CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps claims it targeted and damaged a U.S. F-16 fighter aircraft yesterday, forcing an emergency landing. This is FALSE.— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 21, 2026
✅ FACT: Iran did not attack a U.S. F-16 fighter aircraft yesterday — at all. All U.S. military fighter jets in… pic.twitter.com/f0qENuhxh2