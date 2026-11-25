Long Island man charged in $36.7 million fraud scheme targeting Orthodox Jews
(Nov. 25, 2026 / JNS)
Jason Doni Schlessel, 32, of West Hempstead, N.Y., was arrested on Tuesday on federal charges of defrauding Orthodox Jewish investors, including fellow volunteers at Queens Hatzolah, a Jewish volunteer ambulance service.
Prosecutors allege that Schlessel raised $36.7 million from at least 47 investors through fraudulent deals involving pandemic protective equipment, diverting more than $26 million to online gambling.
Schlessel pleaded not guilty and was released on $100,000 bond. His attorney, Nicholas Kaizer, told JNS, “We look forward to addressing these charges in court.”